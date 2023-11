Uganda hat es nicht leicht. Die politische Entwicklung und der Klimawandel gelten als große Herausforderung für das ostafrikanische Land mit seinen 47 Millionen Einwohnern. Der Ukrainekrieg mit dadurch nur noch eingeschränkt vorhandenem und teurem Getreide und die Folgen der Corona-Pandemie sind nach wie vor spürbar.

Ein Lichtblick ist der Wangener Verein „Awamu ‐ zusammen für Uganda“, der jüngst seine Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindehaus abhielt. 40 von 239 Mitglieder hörten von Licht und Schatten ‐ und dem Hoffnungsschimmer, den Claudia und Wolfgang Riedel mit sich bringen.

Nachfolgersuche läuft weiter

Gesucht wird im Verein schon seit längerem ‐ nach adäquaten Nachfolgern für Vereinsvorsitzende Margret Riese, aber auch für andere Vorstandsmitglieder. Zumindest der zweite Teil scheint nun gesichert zu sein. Claudia und Wolfgang Riedel werden sich in die Projekte, die bislang von Josef Rauch geleitet wurden, bis zu den Wahlen im kommenden Jahr einarbeiten und sie übernehmen. Für Margret Riese als Vorsitzende wurde bislang aber noch keine Nachfolge gefunden.

Zunächst hieß es aber Rück- und Ausblick zu halten, auf das, was war und das, was kommen soll. 2022 konnten in Uganda 13 neue Brunnen und sechs Wasserzisternen gebaut, sechs repariert werden. Überdies initiierte Martin Schnitzer eine Wasserkanister-Aktion für bedürftige Familien, durch die Wasser in die Haushalte gebracht werden kann. Wie sehr Uganda und seine Bevölkerung leidet, zeigten die Vorstandsmitglieder Josef Rauch und Sarah Dillmann auf.

Über 1,5 Millionen Flüchtlinge sind im Land, durch die Folgen des Klimawandels sind Dürre und Starkregen ein immer größer werdendes Thema, die Lebensmittelpreise steigen durch fehlendes Getreide aus der Ukraine, im Mai 2023 wurde von Präsident Yoweri Museveni ein Anti-LGBTQ-Gesetz und damit eines der schärfsten Anti- Homosexualität-Gesetze weltweit unterzeichnet.

Lage für die ugandische Bevölkerung hat sich verschärft

Der geplante Bau der East African Crude Oil Pipeline betrifft auch Uganda und bringt Enteignung und Zerstörung mit sich. Zwar sind die Geschäfte und Schulen in Uganda nach der Corona-Pandemie wieder geöffnet, die finanzielle Lage hat sich allerdings laut Margret Riese für die Bevölkerung verschärft: „Alles ist teurer geworden.“ Corona habe die Armen getroffen, die keinerlei Reserven hätten, sagte Josef Rauch.

So gesehen dürfen sich alle glücklich schätzen, die von den Awamu-Projekten partizipieren. 215 Solarlampen-Kits wurden beispielsweise an Bedürftige verteilt und ermöglichen ihnen (abendliches) Licht, ein angrenzendes Grundstück an die Schule in Buyambi wurde gekauft, Lehrerlöhne fortbezahlt und die Zahl der allgemeinen Schulpatenschaften auf 30 erhöht, Corona-Nothilfen mit Grundnahrungsmittel und Saatgut gewährt.

Größte Ausgabe mit knapp 32.000 Euro war die Solaranlage in Nakiyaga, durch die die St. Helena School mit Strom versorgt wird. In Kamakongo und Buyambi werden 61 Schülerinnen und Schüler von Privatpersonen mit Schulpatenschaften unterstützt.

Durch die steigenden Schulgelder wird die Differenz zu den tatsächlichen Ausgaben von Awamu getragen. Nichtsdestotrotz stand bei Awamu am Jahresende 2022 ein Plus in Höhe von 6400 Euro in den Büchern.

Deshalb hat der Verein so hohe Rücklagen

Warum die Vereinsrücklagen recht hoch sind, erläuterte Sarah Dillmann:

Beim Ausfall von Spenden benötigen wir mehr als 200.000 Euro, um Schulgelder und Lehrerlöhne für drei Jahre fortzahlen zu können. Sarah Dillmann

Drei Jahre wäre jener Zeitraum, in dem Grundschulausbildungen und Ausbildungsberufe abgeschlossen werden könnten.

Zudem stehen weitere Projekte an: Die Gebäude in Buyambi und die Küche sind in einem desolaten Zustand und bedürfen einer Sanierung, gegebenenfalls sogar eines Neubaus. Die Geburtsstation in Bukomansibi, die auch als kleine, krankenhausähnliche Gesundheitsstation fungiert, bittet um die Anschaffung eines Geburtsbettes und von Laborausstattung. Und es bleiben Lehrergehälter, Schulgelder, Brunnenbauten und anderes.

Auch wenn Margret Riese sich nicht mehr imstande sieht, den Wangener Weihnachtsmarkt zu bestücken, werden auch 2023 noch einmal Advents-Gestecke oder Türkränze gefertigt und zugunsten von Awamu am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent bei einem Garagenmarkt in der Zeppelinstraße verkauft.

Bestellungen für den Weihnachtsmarkt aufgeben

Bestellungen können bis zum 15. November unter Telefon 07522/7892645 ab 14 Uhr aufgegeben werden. Zudem wird sich Awamu 2024 auch an einem mitgestalteten ökumenischen Gottesdienst bei der Landesgartenschau beteiligen. Margret Riese beendete die Mitgliederversammlung mit dankenden Worten, dem Wunsch nach Frieden in der Welt und der Bitte: „Bleibt uns, bleibt dem Verein, einfach treu.“