Die städtische Hospitalstiftung zum Heiligen Geist schreibt nahezu jährlich Verluste – hervorgerufen vor allem durch den Betrieb des nicht kostendeckend arbeitenden Pflegeheims im Vorderen Ebnet. Wie die Einrichtung in die schwarzen Zahlen kommen könnte, hat zuletzt den Wangener Gemeinderat beschäftigt – eine Lösung aber nicht gefunden.

Im kommenden Jahr ist das Altenheim der von der Stadt getragenen Stiftung zehn Jahre in Betrieb. Bewohner und Angehörige scheinen zufrieden mit Angeboten und Pflegeleistungen, wie es in Gemeinderatssitzungen immer wieder durchklingt. Wirtschaftlich ist das Haus aber nicht. So schrieb es im vergangenen Jahr einen Verlust von 30.000 Euro, und auch in diesem Jahr wird es wohl wieder rote Zahlen geben, wie Stiftungsgeschäftsführer Stefan Bär dem Stadtparlament berichtete.

Ausbau ja oder nein?

Dieses stellte sich daher die Frage, wie ein dauerhaftes Minus vermieden werden könnte. CDU-Fraktionschef Mathias Bernhard warf deshalb die Frage in den Raum, zusätzliche Pflegeplätze einzurichten, um die Einnahmen zu steigern. Derzeit gibt es in dem Altenheim Platz für 58 Senioren.

Dem widersprach Bernhards SPD-Pendant Alwin Burth. Wegen Personalmangels hätten viele vergleichbare Einrichtungen Probleme, überhaupt alle vorhandenen Plätze belegen zu können - trötz großen und weiter steigenden Bedarfs.

Auch die Sattelkapelle belastet

OB Michael Lang sah beide Seiten, sagte zu, angesichts des bevorstehenden zehnjährigen Bestehens künftige Ziele zu formulieren und bemängelte vorausschauendes Handeln der Politik: „Wenn die 1960er-Jahrgänge in die Pflege kommen, sind wir darauf nicht vorbereitet.“

Trotz steter Verluste des Altenheims sah der Gemeinderat die Hospitalstiftung allgemein gut aufgestellt. Sie betreibt außerdem - ebenfalls für die ältere Generation - das Kohlerhaus, hat Waldbesitz und außerdem gehört ihr die stark sanierungsbedürftige Sattelkapelle. Ein Umstand, der künftig ebenfalls auf die Bilanz drücken könnte.