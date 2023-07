Ein ausgefallenes Altstadtfest, dafür aber drei Tage Wangener Kinder– und Heimatfest im Festzelt, bestes Wetter, viele Besucher und ein guter Umsatz — da muss doch eine Menge Geld hängengeblieben sein? Wer das glaubt, ist auf dem Irrweg. Denn die Kinderfestkommission tat schon im Vorfeld kund, dass man in diesem Jahr mit einem Defizit abschließen wird.

Wie hoch es ausfällt, lässt sich derzeit noch nicht exakt ermessen. Dass es vorhanden ist, weiß Kinderfestkommissions-Vorsitzender Markus Orsingher aber schon jetzt.

Die Preise blieben weitgehend stabil

Das Feuerwerk am Sonntagabend hat das Kinderfest endgültig beendet — nach einem neuerlich gut besuchten Festausklang mit der Gruppe „Pantshop Scratchers“. Alles hat am Ende doch noch funktioniert: Helfer konnten noch gefunden werden, der Ablauf klappte — trotz großer Bedenken im Vorfeld.

Dass dennoch nichts hängenblieb, hängt vordergründig mit der Entscheidung der Kinderfestkommission zusammen, die Bier– und Getränkepreise ganz bewusst und gegen den allgemeinen Trend nicht anzuheben — obwohl auch sie mehr bezahlen musste.

Wir machen die Preistreiberei nicht mit, hatte Orsingher im Vorfeld gesagt.

Schon deshalb, weil das größte Wangener Fest auch in Inflationszeiten noch bezahlbar bleiben soll, vor allem für die Familien. 2,50 Euro bezahlte man in diesem Jahr für ein alkoholfreies Getränk, vier Euro für eine „Halbe“.

Auch die Stadt kürzte die Zuschüsse

Als Ausgleich hat die Kinderfestkommission in diesem Jahr Festbändel als Unterstützungsbeitrag aller, die das Fest nutzen, installiert, die Umzugsabzeichen im Gegenzug abgeschafft. „Es ist nicht richtig, dass allein die Umzugsbesucher das Fest stützen. Andere aber, wie beispielsweise die Partyabendbesucher, freien Eintritt haben“, meint Orsingher zur Abschaffung des Umzugsabzeichens.

Problem nur: Statt der 6700 Festbändel, die die Mehrkosten für die Kommission im Essens– und Getränkebereich in etwa ausgeglichen hätten, wurden „nur“ 2700 zum Preis von vier Euro verkauft. Rund 4000 blieben übrig. Hinzu kommt, dass die Stadt Wangen ihre freiwilligen Zuschüsse aufgrund der Haushaltslage in diesem Jahr zurückgefahren hat — auch für das Kinderfest. „Für uns bedeutet das, dass wir einen mittleren, vierstelligen Betrag weniger zur Verfügung haben“, sagt Orsingher.

Vieles ist ein „Draufzahlgeschäft“

Wer das Kinderfest und seine Kommission kennt, weiß: Das Festzelt mit seinen Umsätzen ist überhaupt der einzige „Gewinnbringer“. Alle anderen Bereiche — von den Sportveranstaltungen bis hin zum Umzug mit Ausgabe der Essens– und Getränkefreimarken für die Teilnehmer — sind wirtschaftlich betrachtet „Draufzahlgeschäfte“.

Oberbürgermeister Michael Lang sprach beim Empfang zum Kinderfest–Festumzug davon, dass es die Kinder sind, die im Mittelpunkt des Festes stehen — vor 400 Jahren ebenso wie heute. Für sie hat früher die Stadt Wangen und seit 1991 in deren Auftrag die Kinderfestkommission das Fest ausgetragen, ihm den entsprechenden Charakter mit seinen Veranstaltungen verliehen.

Eigentlich höheres Minus erwartet

„Wenn’s gut läuft, kommen wir mit einem vierstelligen Defizit raus“, sagt Orsingher am Ende des Festes. Prognostiziert war ein fünfstelliges Ergebnis. Bezahlt wird es in diesem Jahr aus den Rücklagen der Kommission. Wie es 2024 weitergehen wird, steht derzeit laut Orsingher noch in den Sternen: „Das werden wir sehen, wenn im Herbst tatsächlich alle Zahlen vorliegen. Dann werden das Thema Defizit und künftige Preise mit Sicherheit wieder Thema werden.“

Froh ist Orsingher in jedem Fall über die große Zahl an Geldgebern und Sponsoren, die dem Kinderfest schon über Jahre hinweg die Treue halten: „Sie sind in unserer heutigen Situation wichtiger denn je.“

Das wurde alles verspeist

Dass das Defizit 2023 nicht ganz so groß werden wird, wie vor dem Kinderfest befürchtet, liegt mit Sicherheit an den gegenüber vergangenem Jahr etwas gestiegenen Besucherzahlen und einem etwas höheren Umsatz. Im Laufe der drei Kinderfesttage gingen beispielsweise zwei Tonnen Pommes, 1600 Steaks, 1800 Würste, 1600 Currywürste mit Pommes, 1400 Kässpätzle, 600 Schupfnudeln, 23.700 Bier– und 7000 alkoholfreie Getränke über den Tresen. Wären die Mengen weniger, sähen die Wolken über dem ansonsten doch recht sonnig verbrachten Kinderfest noch einmal etwas düsterer aus.

