Werner Koczwara blickt humorvoll auf das Hirn

Die Joy-Kleinkunst startet mit Werner Koczwara in die zweite Saisonhälfte. Der Kabarettist ist am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast.

„Was wissen wir über unser Hirn? Sehr wenig. Was weiß unser Hirn über uns? Absolut alles“: Das ist der Ausgangspunkt von Werner Koczwaras neuem Programm „Kabarett über das Hirn, unser einerseits geniales und gleichzeitig komplett idiotisches Zentralorgan“. Er wirft einen Blick auf paradoxe Gedanken, fragwürdige Diätversuche und unerklärlichen Parteivorlieben - und das mit Witz (Foto: Werner Koczwara). Karten gibt es im Gästeamt Wangen, erreichbar unter 07522/74211 oder [email protected], der bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro.