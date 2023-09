Wenn die Welt Kopf steht

Unter dem Thema „Demenz — die Welt steht Kopf“ laden die Seniorenbegleitung „Herz und Gemüt“, die Volkshochschule Wangen und die Stadtbücherei im Kornhaus zu Veranstaltungen im Rahmen der „Woche der Demenz“ ein.

Von Montag, 18. September, bis Samstag, 23. September, gibt es Vorträge, Buchausstellungen und Musik. Start ist am Montag, 18. September, mit einem Abend in der Stadtbücherei, der sich an Angehörige von Demenzkranken richtet. Stefan Löffler vom Pflegestützpunkt des Landkreises berichtet gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Institutionen über die verschiedenen Angebote. Fragen sind im Anschluss möglich. Die Veranstaltung ist von 19 bis 20.30 Uhr geplant. Sie ist kostenfrei. Anmeldung unter www.vhs–wangen.de oder Telefon 07522/74242.

Die gemeinnützige Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, München, veranstaltet gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat Wangen und der Seniorenbegleitung der Stadt Wangen „Herz und Gemüt“ am Dienstag, 19. September, um 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in der Stadthalle Wangen ein klassisches Konzert bei Kaffee und Kuchen für ältere Menschen. Geboten wird den Besuchern das heitere gemischte Programm „Europa Furioso“ in frischer Ausgestaltung — ein bunter Reigen virtuoser Instrumentalmusik und schwelgerischer Opernarien. Der Eintritt sowie die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sind frei. Karten sind bei der Aktion „Herz und Gemüt“, Buchweg 8 in Wangen, Telefon 07522/797864, erhältlich.

Am Mittwoch. 20. September, schließt sich der Vortrag „Vergesslichkeit oder schon Demenz“ an. In der Stadtbücherei spricht ab 19.30 Uhr Melanie Hane, Stationsleiterin in der Alterpsychiatrie — des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg. Sie spricht über die typischen Merkmale einer beginnenden Demenz und gibt Informationen zur Diagnostik sowie dem Verlauf der Erkrankung. Im Anschluss haben die Teilnehmenden Zeit Fragen zu stellen. Eintritt frei, Dauer bis 20.30 Uhr, Anmeldung unter www.vhs–wangen.de oder Tel. 07522/74242.

Die Schwerpunktwoche zur Demenz endet mit einem Workshop für pflegende Angehörige, Betreuungskräfte, Pflegekräfte, Ehrenamtliche und Interessierte am Samstag, 23. September, von 17 bis 18.30 Uhr bei der Volkshochschule Wangen. Dieser Workshop mit Sabine Pfau lädt nach einem kurzen Vortrag zum Thema „Selbstfürsorge“ Angehörige sowie Betreuungskräfte, Ehrenamtliche und Interessierte ein, mit Klangentspannung und entspannter Körperarbeit wieder Energie für den Alltag zu schöpfen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter www.vhs–wangen.de oder Telefon 07522/74242.

Die ganze Woche über präsentiert die Stadtbücherei im Kornhaus eine Buchausstellung und einen Infostand zum Thema Demenz. Die Bücher können nach Ende der Ausstellung ausgeliehen werden. Zusätzlich gibt es ein breites Angebot an Informationsschriften und Kontaktadressen.

