Wenn Dichtung und Farbtöne eine Verbindung eingehen

Texte, Gedichte und Kurzgeschichten auf der einen, japanische Zenflöte, Didgeridoo, Gong und Klangchalen auf der anderen Seite. Wie sehr sich diese beiden Bereiche miteinander verbinden lassen, das war am Sonntag in der Hägeschmiede zu erspüren. Eingeladen zu „Klang und Lyrik“ hatte die Calendula Hospizgruppe.

Sonntagnachmittag in Wangens Innenstadt. Radkriterium und verkaufsoffene Läden ließen ein buntes und betriebsames Bild entstehen. Wem mehr der Sinn nach Ruhe, Besinnlichkeit und gesprochenem wie mit Instrumenten und Objekten erzeugten Klangfarben war, der hatte den Weg zu Wangens Kleinkunstbühne in der Zunfthausgasse genommen. Hier las Schauspielerin Christine Urspruch ausgewählte Texte, Musiker Viz Michael Kremietz schöpfte passend dazu aus seinem erstaunlich großen Repertoire aus der Welt der Klänge.

Dass laut Lyrikerin Wislawa Szymborska, der 1996 der Literaturnobelpreis verliehen wurde, vielleicht nur „Manche Poesie mögen“, daran war am Sonntag nicht zu denken. Die vorwiegend weiblichen Zuhörer waren ja gerade ihretwegen gekommen. Ingeborg Bachmanns Lobgesang „An die Sonne“ ließ sie ebenso dahinschmelzen wie Annette von Droste-Hülshoffs Eingangsgedicht aus der Novelle „Die Judenbuche“. Viz Kremietz entlockte dazu der Zenflöte Shakuhachi wunderschöne Töne.

Nachdem das Didgeridoo „zu Wort gekommen war“, verschaffte sich Hilde Domins „Ziehende Landschaft“ und der Aussage „Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum“ ihren Raum. Das Geräusch von welken Zweigen war es dann, das so trefflich das Märchen „Ole und Trufa“ von Isaac Bashevis Singer begleitete. Gespannt lauschte man der Liebesgeschichte zweier allein am Baum hängender Blätter und ihrem unausweichlichen Schicksal.

Nach einer kurzen Pause gab es Literarisches zum Schmunzeln. Christine Urspruch führte Monika Krautgartners Text vom „Dankeschön an den alten, treuen Körper“ vor Augen, der nach Wehklagen in die Erkenntnis mündet: „Plötzlich überkommt mich so viel Liebe für diesen Leib, der alles gegeben hat in den vergangenen Jahrzehnten.“ Fröhlich stimmte in gleicher Weise Roger Willemsen und seine schon als Kind gemachten Vorstellungen „Vom Reisen“. Der Klangkünstler hatte zuvor den Inhalt einer Dose ausgeschüttet und den Beweis angetreten, dass selbst Glasmurmeln, Tennisbälle und Klein-Rasseln „tonangebend“ sind.

Klangschale, Gong und Flöte kamen auch danach immer wieder zum Einsatz, Wasser aus einer Kugel in die aufgestellte Zinkwanne laufend ließ Droste-Hülshoffs „Am Bodensee“ vor dem geistigen Auge auferstehen: „Bist du so fromm, alte Wasserfey, hältst nur umschlungen, lässt nimmer los?“

Sicherlich interessant war ebenso das, was Kremietz über den japanischen Zen-Buddhismus und der dazugehörigen Flöte zu erzählen wusste. Ein Beispiel war das von Zen-Priestern gestaltete „Gebet“, das auch als „Veränderung“ interpretiert werden kann. Zuvor war Rainer Maria Rilke mit „Lösch mir die Augen aus“ eine besondere Bedeutung zugekommen: „Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werd‘ ich dich auf meinem Blute tragen.“

Natürlich ließ man Christine Urspruch nur ungern gehen. Die von Bühne und aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin verriet in der Zugabe dann auch, dass sie am Vortrag Geburtstag gehabt hat. Und sie las Gedichte vor, die ihr eine Freundin per Karte hatte zukommen lassen.