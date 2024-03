Die Wangener Schulen am Freitag, die Vereine am Samstag: Rund 1600 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer haben sich an der 20. Wangener Gemarkungsputzete beteiligt. In der Kernstadt und den Ortschaften waren die Putzer mit Greifzange, Mülltüten und Eimern unterwegs - und forderten auch Ungewöhnliches zu Tage. Mitten unter sie mischten sich auch die THW-Jugendlichen Kjell Wrana (13) und Elias Laue (15), die die „Schwäbische Zeitung“ stellvertretend begleitete.

„Wahrscheinlich wird’s nass“, sagt THW-Ortsbeauftragter Sascha Laue am Samstag, 8.45 Uhr. Er sollte nur allzu Recht behalten. Zwölf seiner Jugendlichen und eine Mutter trudeln nacheinander am THW-Heim in Herfatz ein. Unterstützt werden sie von sechs Aktiven. An Arbeitshandschuhe ist noch zu denken, an Greifzangen, Mülltüten, einen Kasten Sprudel.

Tüten eines Schnellrestaurants liegen herum

Dann geht es in den Transportwagen in Richtung Parkplatz beim Gesundheitszentrum. „Normalerweise steh‘ ich samstags später auf“, erzählt Kjell Wrana. Er war schon einige Male bei der Gemarkungsputzete dabei und ist überzeugt: „Sowas wirkt sich aus. Ich entsorge in der Umwelt keinen Müll.“ Ähnlich sieht es auch Elias Laue. Auch er gehört normalerweise eher zu den Langschläfern. Heute heißt es: Umwelt aufräumen.

Dass das nötig ist, sieht man gleich bei der Anfahrt auf den Parkplatz beim Gesundheitszentrum. Große Tüten eines benachbarten Schnellrestaurants liegen herum. Peggy Laue, THW-Ortsjugendleiterin und Ausbildungsbeauftragte, teilt ein: Eine Gruppe geht Richtung DM-Markt, die andere in die Grünanlage der Haid. Zigarettenstummel verschwinden in den Mülltüten, durchfeuchtetes Papier. Pünktlich zum Start hat der Himmel seine Pforten geöffnet.

Appell an die Industrie

Was rund um das Baugebiet Haid-Wittwais auffällt: Immer wieder finden sich kleine Schnipsel von vermutlich weggewehten, zugeschnittenen Dämmmaterialien, Reste eines Baumschutzes, aber auch von Plastikverpackungen, die Ziegelsteine und anderes schützen sollen. „Wichtig wäre, dass auch die Industrie was tut und Verpackungen nicht aus nichtabbaubarem Plastik herstellt, das rumfliegt“, sagt Sascha Laue.

Kjell Wrana beschäftigt sich derweil im „kleinen Wäldchen“, dem Labyrinth der Haid, mit „Kleinkram“ wie Einpackresten, Zigarettenstummel oder Flaschen und Dosen. „Warum räumt man es nicht einfach weg? Anscheinend gibt es Leute, die schaffen das nicht“, stellt er fest. Autoreifen, ausgediente Kloschüsseln oder ähnliches wie in den Anfangsjahren findet sich nicht mehr, dafür aber immer wieder Hundekot in Beutelchen. Nicht nur bei den THW-Jugendlichen, sondern über das gesamte Stadtgebiet verteilt, wie später viele Teilnehmenden berichten.

Manche Plätze sind sauber

Was sich ebenfalls immer wieder und an verschiedenen Stellen der Stadt findet, sind Gartenabfälle. Der Bolzplatz ist relativ sauber. Dennoch ist sich Sascha Laue sicher: „Es ist gut, dass man die Putzete regelmäßig macht.“ Auch deshalb, weil dadurch seiner Meinung nach eine andere Beziehung zur Umwelt, zur eigenen „Wegwerfmenatlität“, geschaffen werde. Gegen 10 Uhr stellt Sascha Laue schmunzelnd fest: „Jetzt sind unsere Jugendlichen auf Betriebstemperatur.“ Der noch so kleinste Fuzel wird eingesammelt, Anweisungen braucht es nicht mehr.

Der Trachtenverein d‘Argentaler sammelte im Bereich Herzmannser Weg/ Elitz. (Foto: Susi Weber )

Ortswechsel: Gegen Mittag kommen alle in der Stadt tätigen Vereine im DRK-Heim zum Essen zusammen. „Deutlich weniger Müll als sonst“, stellt Reinhold Schneller von der Wangener Reservistenkameradschaft fest, die wie immer vom Trimm-dich-Wald bis zur Wittwais unterwegs gewesen ist. Seine Einschätzung werden später noch viele teilen. Die THW-Jugend macht noch einen Abstecher zur Polizei. „Wir haben einen Schlüssel im Gebüsch beim Kreisverkehr Huber gefunden,“ erzählt Sascha Laue.

Es waren auch schon mal zehn Tonnen

Rainer Aßfalg, städtischer Sachbearbeiter für Umwelt und Ökologie und städtischerseits zuständig für die jährliche Aktion, schätzt die gesammelte Menge in diesem Jahr auf etwa 1,5 Tonnen - nach zehn im Jahr 2003 und knapp zwei im vergangenen Jahr. Erstmals hat die Stadt die Putzete eine Woche vor Beginn der Osterferien angesetzt - um gegebenenfalls auch noch verschieben zu können. Problem: Am Mittwochvormittag muss - so oder so - entschieden werden. Aßfalg: „Die Vereine können aber, auch künftig, flexibel entscheiden - und beispielsweise auch unter der Woche oder am Freitagnachmittag aufräumen.“

Die „besonderen Funde“ halten sich in diesem Jahr in Grenzen. Hier ist es ein Teppich, dort ein Stuhl oder viele Prospekte und Flaschen oder auch ein Golfball. Auffallend: Entlang vielbefahrener Straßen oder gut frequentierten Plätzen findet sich auch einiges in Menge und „Qualität“. Franziska Schließer vom SPD-Ortsverein berichtet beispielsweise von einer Kanüle beim Jugendhaus. Von einer netten Begegnung erzählt Klaus Steigenberger von der Wangener Narrenzunft: „Bei uns hat ein Kurierfahrer angehalten und uns eine Packung Süßigkeiten geschenkt.“ Für Kjell Warna war der Vormittag „sehr spannend“: „Weil man nie weiß, was man findet, und was passiert.“ Alles in allem verlief aber alles gut.

Gut verlief die Putzete auch in den Ortschaften, die sich selbst organisierten und - mit Ausnahme von Schomburg - auch einen eigenen „Hock“ abhielten. In Niederwangen wurde von den 40 Teilnehmern, darunter viele Kinder und Jugendliche, laut Ortsvorsteher Roland Hasel ein Kanaldeckel in einem Bach zutage befördert. Für Neuravensburg sprach Ortsvorsteher Hermann Schad von einer Rekordbeteiligung mit rund 150 „Putzern“: „Der Müll ist tendenziell rückläufig, die Beteiligung zunehmend. Eine erfreuliche Entwicklung.“