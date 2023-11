Quo Vadis, Wangener Innenstadt? Diese Frage werden sich aktuell und in den kommenden Jahren Gemeinderat und Verwaltung stellen. Vor allem Letztere sieht die Zeit zum Handeln gekommen, damit das Zentrum mit seiner immer noch kleinteiligen Geschäftswelt attraktiv bleibt - vor allem die Altstadt. Auch weil es in einem Stadtviertel erste Warnsignale gibt.

Weshalb soll sich die Innenstadt verändern?

Bei Einheimischen beliebt, ist sie auch Anziehungspunkt für Touristen – nicht allein wegen der schönen Fassaden. Damit das so bleibt, wird in der Stadtpolitik immer wieder über die Zukunft von Wangens „guter Stube“ debattiert, da sich vor allem angesichts des Onlinehandels das Einkaufsverhalten der Menschen immer weiter verändert. „Wir müssen uns bewegen, wenn die Altstadt attraktiv bleiben soll“, hatte OB Michael Lang deshalb Ende September im Stadtparlament festgestellt.

Ausgangspunkt der Äußerung war eine neuerliche Diskussion um die im Sommer getestete autofreie Altstadt. Der Versuch hatte polarisiert - ein deutliches Zeichen dafür, wie konträr in der Stadt die Vorstellungen von der Zukunft des Stadtkerns sind.

Was soll jetzt geschehen?

Am Montag, 27. November, haben die Stadträte ein umfangreiches Gutachten des Münchener Beratungsunternehmens Cima auf dem Tisch liegen. Die Analysten nehmen Wangen im Auftrag der Stadt seit 2005/06 regelmäßig unter die Lupe. Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchung vom April dieses Jahres soll Grundlage für ein Innenstadtkonzept sein, das in den kommenden Jahren beraten, beschlossen und umgesetzt werden soll.

Welches Zeugnis stellt Cima Wangen aus?

Grundsätzlich weiterhin ein gutes. Die Gutachter sprechen von einer „stabilen Einzelhandelslandschaft“. Angesichts der aufs Zentrum ausgerichteten Stadtpolitik stehe Wangen besser da als vergleichbare Städte. Bundesweite Trends beginnen inzwischen aber doch durchzuschlagen. So sei die Anzahl der Geschäfte leicht gesunken, während die Verkaufsfläche zunimmt.

Anders sieht es im Waltersbühl aus, neben der Altstadt dem zweiten Schwerpunktstandort für den Einzelhandel. „Noch“ könne das Quartier seinem Versorgungsauftrag nachkommen. Angesichts von Leerständen nehme die Qualität des Einzelhandels dort aber ab.

Weshalb sehen die Gutachter Handlungsbedarf?

Onlinehandel, die alternde Gesellschaft, mangelnde Fachkräfte und Inflation setzen den Einzelhandel bundesweit unter Druck. Das gilt laut Cima auch für Wangen. Die Berater gehen daher davon aus, dass der Bestand an Geschäften vor allem in der Innenstadt langfristig sinken werde. Das Waltersbühl-Quartier erscheint dafür quasi als Vorbote. Als hausgemachtes Problem sehen sie überdies die Öffnungszeiten an. Sie sind uneinheitlich und von Ruhetagen unter der Woche gekennzeichnet, insbesondere montags. Das mache die hiesige Geschäftswelt schwerer erreichbar.

Wie entwickeln sich Innenstädte allgemein?

Eine erst zwei Jahre alte, deutschlandweite Untersuchung der Cima ergibt, dass die Basis attraktiver Innenstädte zwar auch künftig von einem starken, gut aufgestellten Einzelhandel abhängig ist. Dessen Bedeutung nimmt aber ab - und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Stattdessen werden für die Menschen andere Faktoren wichtiger. „Öffentlicher Raum gewinnt an Wichtigkeit“, konstatieren die Berater. Besucher wie Kunden wünschten sich mehr Aufenthaltsqualität. Dazu zählen neben Freizeit und Kultur unter anderem gastronomische Angebote, öffentliches Grün und Sauberkeit.

Ein vor dem Hintergrund der diesjährigen Debatte über die autofreie Altstadt interessanter Aspekt: Die letzten drei Faktoren sind den Menschen offenbar wichtiger als Parkmöglichkeiten, Fußgängerzonen und (öffentliche) Verkehrsanbindungen.

Cima hat bundesweit auch abgefragt, was Menschen vom Besuch einer Innenstadt abhält. Jüngere und mittlere Generationen bemängeln demnach vor allem mangelnde hochwertige Angebote sowie Öffnungszeiten abends und an Sonntagen. Bei „Best Agern“ kommen fehlende öffentliche Toiletten hinzu - genauso wie bei Senioren. Diese wiederum wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten und Orte zum Ausruhen.

Was könnte jetzt in Wangen geschehen?

Die Ratssitzung am Montagabend soll den Ausgangspunkt für ein neues Gesamtkonzept darstellen, das die Verwaltung auf den Weg bringen könnte. Cima hat dafür bereits einen groben Zeitrahmen aufgestellt. Bis Ende 2025 soll es fertig sein, anschließend könnten erste Schritte in die Tat umgesetzt werden.

Von der Stadt gewollt ist in diesem Prozess eine möglichst breite Debatte über alles, was für die Entwicklung der Innenstadt wichtig sind. Angesichts des Gutachtens dürfte es aber wahrscheinlich sein, dass dabei zwei in der Vergangenheit viel debattierte Themen (erneut) einen breiten Raum einnehmen werden: der Autoverkehr in der Altstadt und die Öffnungszeiten der Geschäfte.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung (18 Uhr, Rathaus) stehen unter anderem ebenfalls der nächste Planungsschritt für die Wiederbelebung der Brache am Bahndamm, diverse Beschlüsse zu Bebauungsplänen und Außenbereichssatzungen und die Vorbereitung der Kommunalwahlen. Startpunkt ist wie immer die Einwohnerfragestunde.