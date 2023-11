Weitere Niederlage für MTG-Handballerinnen

Wieder einmal keine Punkte gab es für die erste Damenmannschaft der MTG Wangen am Samstag in der Württembergliga. Im Derby gegen den TV Gerhausen musste man sich, am Ende zu deutlich, mit 28:35 geschlagen geben.

Beide Teams fanden gut ins Spiel und so gestaltete sich die Anfangsphase sehr ausgeglichen. Wangen hatte sich vorgenommen, Franziska Kaupp, die starke Rückraumspielerin der Gäste, äußerst aggressiv zu verteidigen und sie so nicht ins Spiel kommen zu lassen. Trotzdem kam der wurfstarke Rückraum des TV Gerhausen immer wieder zu erfolgreichen Abschlüssen. Bis zur 24. Spielminute konnte die MTG noch sehr gut mithalten. 10:11 lautete der Spielstand zu diesem Zeitpunkt. Danach schlichen sich jedoch viel zu viele technische Fehler ins Angriffsspiel der Wangenerinnen ein, und in der Abwehr verteidigte man fortan nicht mehr konsequent genug. So kam es, dass sich der Tabellendritte bis zur Halbzeitpause drei Tore Vorsprung erarbeiten und auf 16:13 absetzen konnte.

MTG verliert gegen Ende den Kampfgeist

Nach der Pause kam die Heimmannschaft hoch motiviert zurück aufs Spielfeld und konnte in der 32. Spielminute den Anschlusstreffer zum 16:17 erzielen. Der TVG zog jedoch durch zwei schnelle Tore wieder auf 19:16 davon und ließ nichts mehr anbrennen. Im weiteren Spielverlauf schaffte es die MTG nicht mehr, auf weniger als zwei Tore Abstand heranzukommen. Der letzte Wille, das Spiel noch zu drehen, schien zu fehlen. Der TV dagegen ließ sich das Zepter nicht mehr aus der Hand nehmen und drehte sogar noch einmal auf. Da die Wangenerinnen gegen Ende der Begegnung die Köpfe hängen ließen, stand am Ende eine zu hohe 28:35-Niederlage, die Trainer Christoph Hörmann so zusammenfasste: „Trotz mehrerer Umstellungen in unserer Deckungsformation bekommen wir zu einfache Tore aus acht bis neun Metern. Im Angriff schaffen wir es endlich über 25 Tore zu erzielen. Darauf wollen wir kommende Woche aufbauen.“

Am Samstag um 18.05 Uhr treten die Frauen 1 der MTG Wangen in Kornwestheim zum Auswärtsspiel an.

Für die MTG spielten: Schweizer und Fricker (im Tor), Isabella Martello (4), Janika Schwanninger (3), Anne Karpf (1), Nathalie Walser (1), Johanna Becker (5), Carina Zeiske (3/2), N. Schirnik (5), L. Schirnik (2), Katrin Aumann (3) und Chantal Ferreiro (1).