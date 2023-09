Nach wie vor tappt die Polizei im Dunkeln, wer der Mann ist, der am Montagabend der vergangenen Woche leblos in der Obere Argen gefunden wurde. „Wir sind leider immer noch nicht weiter“, so eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ über den Sachstand der Ermittlungen.

Hinweise aus der Bevölkerung hatten keine Erkenntnisse gebracht. Und aktuell treffen sie nur noch sehr spärlich bei den Beamten ein: „Die Hinweise der vergangenen Woche lassen sich an einer Hand abzählen“, so die Sprecherin.

Hat die Leiche das Wehr passiert?

Das heißt: Es herrscht weiterhin Rätselraten, um wen es sich bei dem Toten handelt, der am Dienstagabend von Passanten im Fluss auf Höhe des Bleichwegs unterhalb des dortigen Argenwehrs gefunden wurde.

Empfohlene Artikel Neue Erkenntnisse Toter Mann in der Argen: Obduktionsergebnis liegt vor q Wangen

Klar ist unterdessen aber, dass die Leiche trotz vergleichsweise niedrigen Wasserstands das Wehr passiert haben könnte. Laut Polizei werde es im unteren Bereich regelmäßig geöffnet. Dazu passt, dass der Mann nach Einschätzung der Polizei nicht am Fundort starb. Auch Gewalteinwirkung schließt sie aus.

Die Beschreibung des Unbekannten

Die Beamten beschreiben den Unbekannten wie folgt: 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 50 Jahre alt und schlank. Er hat auffällig rote Haare und trug einen ebensolchen Fünf-Tage-Bart.

Der fehlende Zahnbestand im Oberkiefer ‐ lediglich zwei Zähne und zwei Zahnstümpfe ‐ dürfte bereits zu Lebzeiten vorhanden gewesen sein. Als er gefunden wurde, trug er eine schwarze Jeans, darunter eine grün/orangene Badehose mit Blumenmuster, einen braunen Ledergürtel mit silberner Metallschnalle, ein grau-grünes T-Shirt und schwarzen Socken.