Weiße Wand zeigt Film über Anselm Kiefer

Die Weiße Wand startet die erste Filmstaffel von 2024 mit einem Film von Wim Wenders über den Maler Anselm Kiefer. „Anselm-Das Rauschen der Zeit“ läuft am Montag, 15. Januar, und Dienstag, 16. Januar, jeweils um 20.15 Uhr in 3D im Wangener Lichtspielhaus Sohler.

Ruinenhafte Relikte der Zeit, installiert in riesigen Lagerhallen, sind sicht- und begehbare Orte der Kunst von Anselm Kiefer. Seine bevorzugten Materialien sind Asche und Blei, die favorisierte Farbe ist Grau. Ganze Flugzeug-Rümpfe werden zu historisch thematisierten Kunstobjekten. Überall ist der Druck der deutschen Vergangenheit zu spüren.

Wim Wenders, gleich alt wie Kiefer und international gleichermaßen anerkannt, versteht sein Filmportrait des Künstlers als Synthese zwischen Film und Bildender Kunst (Foto: Weiße Wand). Mit starken filmischen Mitteln führt er in Anselm Kiefers Kunst-Kosmos, in seine Inspirationen und in seinen künstlerischen Schaffensprozess hinein. Dieser Film hinterlässt einen tiefen Eindruck, nicht nur bei Kunstinteressierten.