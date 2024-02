Weiße Wand zeigt den Film „Memoria“

Die Weiße Wand zeigt am 12. und 13. Februar, jeweils um 20.15 Uhr, im Lichtspielhaus Sohler den Film „Memoria“. Zum Inhalt: Jessica (Tilda Swinton) leidet an einer verstörenden Krankheit: Sie hört immer wieder einen dumpfen Knall, weiß aber nicht, ob das Geräusch real existiert oder eine Einbildung ist. Auf einer Reise zu ihrer Schwester, die in Bogotá lebt, versucht Jessica, sich Klarheit zu verschaffen. Doch je länger sie unterwegs ist, desto unsicherer wird sie. Bewegt sie sie sich noch auf dem Boden der Realität oder befindet sie sich bereits in einer Zwischenwelt?