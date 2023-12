Weihnachtsspende für Schule und Vereine

Der Lions Club Wangen-Isny hat im vergangenen Jahr 2022/2023 zum ersten Mal seine Lions Pyramide auf dem erweiterten Weihnachtsmarkt an der Eselmühle in Wangen präsentieren dürfen. Neben der Pyramide waren noch verschiedene weitere Hütten und Stände auf dem Platz an der Eselmühle aufgebaut, wie der Lions Club mitteilte. Durch den Glühweinverkauf aus der Lions Pyramide, den betreibenden Wirtsleuten Stoffel und einer Abgabe der weiteren Ständebetreiber konnte in Summe ein Betrag von 5000 Euro für den Lions Club Wangen-Isny erlöst werden. Der Lions Club hat sich dazu entschieden, den Betrag wie folgt aufzuteilen: Je 1000 Euro gehen als Weihnachtsspende dieses Jahr an die Martinstorschule Wangen, die Nachbarschaftshilfe Wangen im Allgäu, an Herz und Gemüt, den Tafelladen und den Heimat und Trachtenverein D’Argentaler.