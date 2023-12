Weihnachten mit „Jazz Infusion“

„Jazz Infusion“ gibt am Samstag, 16. Dezember, ein Konzert in der Stadtkirche in Wangen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Bekannte traditionelle Weihnachtslieder, aber auch weniger bekannte Juwelen aus aller Welt, Klassiker aus Pop und Jazz wurden neu arrangiert und reihen sich Seite an Seite mit fetzigen bis tiefgründigen Eigenkompositionen, die die fünfköpfige Band zum Besten gibt. Einige der Songs wurden speziell für den besonderen Anlass des Weihnachtskonzertes komponiert oder arrangiert. Kartenvorverkauf bei der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, oder im Internet über eventfrog.