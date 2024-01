Zum 20. Mal sind Hunderte Wangenerinnen und Wangener beim Neujahrsempfang bei - von ein paar Tropfen abgesehen - trockenem Wetter auf dem Marktplatz zum Jahresbeginn zusammengekommen.

Im Jahr der Landesgartenschau (LGS) gab es neben der Ansprache von Oberbürgermeister Michael Lang, Glühwein, Punsch, Kaffee, Hörnle, Kuchen und traditionellen Neujahrswünschen auch Blumen, Blumensamen, LGS-Schokolade und vieles mehr. Musikalisch unterhielt das Jugendblasorchester. Für die Nachbarschaftshilfe, den Tafelladen und die Hochwasserbetroffenen in Prato kamen 1245 Euro zusammen. Und mit dem 3650 Gramm schweren Malte ist um 8 Uhr am Morgen auch das erste Wangener Baby des Jahres geboren worden.

Das Jahr der LGS

„Seit 2003 beginnen wir das das neue Jahr in der großen Runde im Herzen unserer Stadt“, sagte OB Lang zu Beginn seiner Neujahrsrede. 2021 und 2022 sind die Neujahrsempfänge coronabedingt ausgefallen. Beim 20. Neujahrsempfang in dieser Form klang die Besonderheit des „Landesgartenschaujahres“ nicht nur mit, sie wurde auch in der Farbigkeit der rund 2000 Neujahrstassen deutlich.

Schon heute ist erkennbar, dass alle Privaten gut beraten sind, für das eigene Zuhause eine individuelle Lösung zu suchen. Michael Lang

Lang wünschte den Menschen Frieden für 2024: „Mögen sich Menschlichkeit und Menschenrechte, Toleranz und Freiheit durchsetzen.“ Er erinnerte an die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Folgen der Kriege - und die Entwicklung der Wärmeversorgung, die auch die Stadt Wangen betrifft, die derzeit einen kommunalen Wärmeplan erstellt. „Individuelle Lösungen für einzelne Häuser, die in absehbarer Zeit wirken, wird dieser Plan aber nicht bieten können. Schon heute ist erkennbar, dass alle Privaten gut beraten sind, für das eigene Zuhause eine individuelle Lösung zu suchen.“

Wieder gut erreichbar

Zu Ende gegangen ist am 20. Dezember die Sperrung der Stadt durch die B32 von Herfatz aus. „Die Straßenbaustellen haben uns und unseren Gästen zuletzt viel abverlangt“, betonte der Rathauschef. Und weiter: „Die Vollsperrung hatte über Monate hinweg große Auswirkungen. Umleitungsstrecken, Schleichwege und die Nerven vieler Anlieger wurden stark beansprucht.“

Nun aber, im Jahr der Landesgartenschau, sei die Stadt mit ganz unterschiedlichen Verkehrsmitteln wieder gut erreichbar. Schon jetzt wohnen in den sanierten Erba-Altbauten 200 Menschen, arbeiten dort um die 500 Frauen und Männer: „Zusammen mit den Wohnungen in den Auwiesen werden rund 1500 Menschen neuen und schönen Wohnraum bekommen. Die Landesgartenschau war der Motor für den großen Stadtumbau der vergangenen 14 Jahre.“

Überaus wichtige Maßnahme

Doch nicht nur dies hat sich im Stadtbild verändert. An sechs Stellen wurde die Obere Argen ökologisch umgebaut und der eigendynamischen Entwicklung Raum gegeben. Lang: „Die Revitalisierung der Oberen Argen ist für mich neben der Erba-/ Auwiesen-Sanierung die wichtigste Maßnahme im Freigelände für die Landesgartenschau überhaupt.“

Ab dem 8. Januar werde, so Lang, im LGS-Gelände wieder mit Hochdruck gearbeitet, gepflastert, gepflanzt, werden die Ausstellungsbeiträge mit Bühnen, Pavillons, Bänken, Tischen, Stühlen, Sonnenschirmen und vielem mehr aufgebaut. Ganz am Ende kämen mit dem Aussichtsturm und dem Holz-Flachsfaserpavillons dann die beiden Sonderbauten.

Langs Wunsch

Wie groß das Interesse an der Landesgartenschau ist, machte Lang an einer Zahl fest: „Bis heute wurden exakt 10.008 Dauerkarten ausgegeben.“ In Bezug auf die Schau wünschte sich Lang eines: „Ich möchte gerne alle 28.368 Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und dazu noch die Menschen der ganzen Region jeden Tag auf dem Gelände der Landesgartenschau sehen.“ Begegnen dürften ihm in jedem Fall die 930 Frauen und Männer, die sich als Ehrenamtliche engagieren.

Wir planen bereits jetzt die ersten Veranstaltungen in der großen Erba-Halle. Michael Lang

Dass die Planungen nicht mit dem Jahr 2024 enden, machte Lang ebenfalls deutlich: „Wir planen bereits jetzt die ersten Veranstaltungen in der großen Erba-Halle nach der Landesgartenschau.“ Parklandschaft, der Aussichtsturm und die Spielplätze werden dann frei zugänglich und nutzbar sein. „Um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, überlegen wir derzeit, wie sich unsere Altstadt weiterentwickeln kann und soll, damit sie gestärkt durch den großen Park auch künftig für die Menschen das Zentrum mit vielen lebendigen Geschäften und Attraktionen bleibt“, sagte Lang. Bei den Gewerbetreibenden bedankte er sich „für sehr gute 22,2 Millionen Euro an Gewerbesteuern.“ Dies sind 3,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Familiäre Atmosphäre

Für Klara Wimmer, die in den vergangenen Jahren immer bei den Neujahrsempfängen dabei gewesen ist, gehört der Besuch schon zur Tradition. Sie schätzt die Lebendigkeit des Empfangs, die Unterhaltung mit anderen und erfährt gerne von der Entwicklung der Stadt. Berthold Dentler aus Passau ist derzeit zu Besuch bei seiner Schwester in Wangen. In Passau, das etwa dreimal größer ist als Wangen, funktioniere ein solcher Empfang nicht, sagt er - und lobt gleichzeitig die familiäre Atmosphäre in Wangen, in der sich nach seiner Einschätzung die Bürger der Stadt auch ein Stück weit selbst feiern.

„Wisst ihr eigentlich, was für eine Perle ihr hier habt?“, fragt der Gast aus Niederbayern und stellt fest: „Ich erlebe hier auch den gefühlten, inneren Zusammenhalt“. Der Neujahrsempfang sei auch so etwas eine Institution. Überraschend für Dentler, der zum dritten oder vierten Mal beim Empfang dabei ist, ist eines: „Wie viele Junge und Menschen im mittleren Alter hier sind. Das ist nicht nur etwas für Senioren, wie man glauben könnte.“

Die Stadt in Zahlen

161 Trauungen und 661 Geburten wurden 2023 im städtischen Standesamt registriert. Zudem gab es den Zuzug von 1590 Männern, Frauen und Kindern. In 17 Kindern wurden 1.054 Kinder über drei Jahre und 170 Kinder unter drei Jahren betreut. Die städtischen Schulen werden von 3.254 Schülerinnen und Schülern besucht.

„Wir haben in Wangen 727 geflüchtete Menschen mit Flüchtlingsstatus, Duldungen und Gestattungen aufgenommen“, sagte Oberbürgermeister Michael Lang im Rahmen seiner Ansprache. Davon sind 240 aus der Ukraine. 58 Personen, darunter 31 Kinder, wurden erst vor kurzem in der Stadthalle als Gäste aufgenommen.