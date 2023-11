Was man zu den E-Scootern in Wangen wissen sollte

Es ist für viele ein ungewohnter Anblick: Wenige Tage nach dem Teststart des E-Scooter-Verleihs in Wangen sieht man die Elektroroller der Firma Zeus bereits an vielen Stellen der Stadt. Doch wie funktioniert das System, was gilt es zu beachten und wie fallen die ersten Reaktionen aus? Ein Überblick.

Wie funktioniert der E-Scooter-Verleih in Wangen?

Wer das neue Mobilitätsangebot nutzen will, muss volljährig sein und auf seinem Smartphone die Zeus-App installieren. Sie zeigt an, wo die Scooter zu finden sind und ist mit einer Bezahlfunktion ausgestattet, wie die Stadt Wangen mitteilt. Vor der Fahrt mit einem der Elektroroller scannt man demnach den QR-Code am Scooter, „dann einfach draufstehen, ein- bis zweimal mit dem freien Fuß anschieben und den grünen Hebel drücken“, heißt es weiter. Nach dem Abstellen des Rollers muss man ein Foto machen und kann die App dann beenden.

Das System ist als „Free-Floating“ konzipiert, also nicht an feste Abstellstationen gebunden. Es gab anfangs zwar Stellen, an denen die Elektroroller von Zeus positioniert wurden, und sofern ein Scooter eingesammelt wird, wird dieser laut Firma „tendenziell auch wieder an einer solchen Stelle ausgebracht“. Ein kontinuierliches Umparken der Scooter sei jedoch nicht vorgesehen. Diese hätten sich mittlerweile auch „recht gut über die Stadt verteilt. Von der anfänglichen Ballung an wenigen Orten ist nichts mehr zu sehen“, so Zeus.

Wie sind die Roller ausgestattet, was kostet das Fahren?

Die Registrierung in der App ist kostenlos. Aktuell belaufen sich die Nutzungskosten laut Zeus auf 1,20 Euro Grundgebühr sowie 28 Cent pro Minute. Die Firma bietet aber auch sogenannte Pässe für vergünstigtes Fahren an. Laut Anbieter wurden 75 E-Scooter im Wangener Stadtgebiet aufgestellt, die Anzahl wurde mittlerweile jedoch auf Wunsch der Stadt auf 60 reduziert.

Die Elektroroller erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h und haben eine Reichweite bis zu 45 Kilometer, so Zeus weiter. Zudem würden sich die Roller wegen ihrer drei Räder durch einen stabilen Stand und eine hohe Fahrsicherheit auszeichnen und daher nicht nur von jungen Leuten als Fortbewegungsmittel genutzt.

Was ist bei der Nutzung der E-Scooter zu beachten?

Die Stadt Wangen und Zeus haben für die aktuelle Testphase Fahr- und Parkverbotszonen in der Kernstadt festgelegt. Demnach ist das Fahren mit den E-Scootern in der Fußgängerzone verboten. Bei den Parkverbotszonen gibt es mit dem Erba-Areal und der Altstadt zwei größere Bereiche, innerhalb der Parkverbotszone gibt es aber spezielle Parkzonen, wie es von der Stadt heißt. Diese würden sich im Wesentlichen mit den vorhandenen Radabstellanlagen decken, sodass ein geordnetes Abstellen der Roller möglich sei.

Beim Parken oder Abstellen dürfen laut Stadt keinesfalls Blindenleitsysteme, Gehwege, Radwege, Einfahrten oder Durchgänge blockiert werden, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern oder zu gefährden. Parken parallel zum Gehweg sei erlaubt, allerdings solle der Abstand zur Straße mindestens zwei Meter betragen. Außerdem weist die Polizei auf die geltenden Verkehrsvorschriften für solche Elektrokleinstfahrzeuge (so die juristisch korrekte Bezeichnung) hin: Benutzung nur durch eine Person; Fahren nicht auf dem Gehweg, sondern nur auf der Straße (Fahrradspur) oder auf Radwegen; gleiche Promillegrenzen wie für sonstige Kraftfahrzeuge mit möglichem Führerscheinentzug bei einem entsprechendem Verstoß.

Und: Es gibt zwar keine gesetzliche Helmpflicht für E-Scooter-Nutzer. Dennoch raten Polizei und Stadt dringend dazu, einen Fahrradhelm zu tragen, um im Falle eines Sturzes, der gerade mit einem E-Scooter schnell passieren könne, zumindest den Kopf zu schützen.

Wie funktioniert das Sanktionssystem bei Verstößen gegen die Nutzungsregeln?

Wer falsch fährt, unerlaubt parkt oder sonstige Regeln missachtet, muss mit Sanktionen seitens des Anbieters rechnen. Diese können von Verwarnungen über Geldstrafen bis hin zur Sperrung des Nutzerkontos reichen, teilt Zeus mit. Die jeweiligen Verursacher würden in der Regel über die erfassten Daten ermittelt und beinhalten Informationen über Zeitpunkt, Ort und Nutzer des E-Scooters während des Verstoßes sowie das Foto nach Beenden der Miete. Der Verursacher könne dann anhand dieser Daten identifiziert und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, teilt Zeus auf SZ-Anfrage mit.

Wie unterhält der Betreiber Zeus sein Wangener System?

Laut Zeus gibt es für Wangen ein festangestelltes Team, das sich ums Aufladen, Einsammeln, Zurückstellen sowie um Reparaturen kümmert. Das Einsammeln und Verteilen der E-Scooter erfolge in der Regel nach einem vordefinierten Zeitplan. Die Roller besäßen eine Wechselbatterie, wodurch das Einsammeln zum Aufladen entfalle.

Zudem könnten die E-Scooter über GPS-Technologie lokalisiert werden. Dies ermöglicht es laut Zeus, den Standort der Scooter in Echtzeit zu verfolgen. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass die E-Roller an ungewöhnlichen Orten auftauchen, wie zum Beispiel in einem Fluss. In solchen Fällen verfüge der Scooter über eine sekundäre Batterie, die bis zu vier Wochen auch unter Wasser weiter das GPS-Signal sende.

Wie sind die ersten Reaktionen auf die E-Scooter im Straßenbild?

Die Tatsache, dass sich die E-Scooter schon nach wenigen Tagen über die Kernstadt verteilt haben, spricht dafür, dass die Wangener das Angebot annehmen. Auf der anderen Seite gibt es einzelne Stimmen, die sich über mitten auf dem Gehweg oder vor Einfahrten abgestellte Elektroroller beklagen. Bei der Polizei seien Beschwerden über störende Abstellorte oder blockierte Einfahrten bislang aber nicht eingegangen, heißt es aus dem Wangener Revier.

Wangens Mobilitätsbeauftragter Frank Anders selbst berichtet von „lediglich drei kritischen Anrufen“, die jedoch das erstmalige Aufstellen, die Beeinträchtigung des Winterdienstes und die Fahreigenschaften thematisierten. Die Erfahrung aus anderen Städten mit E-Scooter-Verleih zeige jedoch, dass es die genannten Verstöße zu Beginn häufiger gebe, aber dass sich dies gebe, wenn das Sanktionssystem greife.

Welche Kriterien gibt es für eine „erfolgreiche“ Testphase?

Anbieter Zeus hat im November einen Testlauf gestartet, der am Monatsende ausläuft, wenn die Roller in die Winterpause gehen, so die Stadt. Bis dahin sollen Erkenntnisse zur Nutzung und Akzeptanz gesammelt werden. Diese würden dann umgesetzt, wenn das Scooter-Sharing-Modell im März 2024 endgültig in Wangen an den Start gehen soll.

Die Anzahl der Nutzer und die Häufigkeit der Scooter-Nutzung seien „Indikatoren für den Erfolg des Angebots“, heißt es vom Unternehmen. Positive Rückmeldungen und hohe Nutzerzahlen würden auf eine Akzeptanz in der Bevölkerung hindeuten. Auch negative Rückmeldungen würden bei der Analyse mit einbezogen, genauso wie die Einnahmen und Betriebskosten. Die Stadt Wangen erhalte spätestens für die Testphase ab dem kommenden Jahr einen Zugang zu einem Analysetool und werde den Erfolg dann auch aus städtischer Sicht bewerten können, ergänzt Frank Anders.

Für ihn sollen „E-Roller auch dazu dienen, für den letzten Kilometer eine schnelle Alternative zu anderen Verkehrsmitteln zu bieten“. Zusätzlich könnten sie als Rückfahroption dienen, wenn keine Busse mehr in die Teilorte fahren. Daher seien alle Wangener Teilorte in das Bediengebiet integriert.

Soll das E-Scooter-Angebot während der Gartenschau ausgeweitet werden?

Eine Entscheidung darüber wollen Stadt und Anbieter im kommenden Frühjahr treffen. „Grundsätzlich halte ich die Roller für eine zusätzliche Option, um sich während der Landesgartenschau innerhalb Wangens zu bewegen, beispielsweise von einem Ende der LGS zum anderen“, so Anders.