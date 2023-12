Wenn die Stadt Wangen im kommenden Jahr die nächste baden-württembergische Landesgartenschau ausrichtet, will sie Gäste aus nah und fern nicht allein mit Blumen, Gärten und neu gestalteten Wiesen anlocken. Darüber hinaus soll es ein vielfältiges Programm mit mehr als 2000 Veranstaltungen, Thementagen und Festen geben. Was auf dem rund 40 Hektar großen Gelände an den 164 Öffnungstagen zwischen dem 26. April und 6. Oktober 2024 geplant ist.

Was bietet die Landesgartenschau pflanzlich?

In den vergangenen Jahren und Monaten ist auf dem Schaugelände buchstäblich kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Die Argen wurde naturnaher gestaltet und Parks entstanden wie die neue Argenwiese am südlichen Ende und der Stadtgarten nahe der Altstadt. Präsentiert werden mehr als zehn Schaugärten, in denen auch gezeigt wird, welche Blumen und Pflanzen im Zuge des sich erwärmenden Klimas taugen.

Die Landesgartenschau GmbH kündigt außerdem zwölf farbenfrohe Blumenschauen an. Sie finden unter anderem in dem zur Veranstaltungshalle umgebauten ehemaligen Pförtnergebäude der einstigen Erba-Fabrik statt. Außerdem gilt das Versprechen, den Gästen auf dem Gelände zahlreiche Blumenbeete mit jahreszeitlich wechselnder Blütenpracht anzubieten. Und Friedhofsgärtner wollen die Möglichkeiten bei der Grabgestaltung veranschaulichen.

In den Parklandschaften soll es übrigens auch Werke von elf regionalen und internationalen Künstlern zu sehen geben.

Wie sieht das Grundgerüst für die Veranstaltungen aus?

Mit Ausnahme der Montage steht jeder Wochentag unter einem speziellen Motto immer wiederkehrender Veranstaltungsreihen. Dienstags bieten die Kirchen Kultur, Musik und Nachdenkliches an. Außerdem steht dieser Wochentag im Zeichen der Literatur. Die Autoren Wladimir Kaminer, Daniel Speck und Alex Capus haben dafür bereits zugesagt.

Mittwochs präsentieren die Wangener Ortsteile unter dem Titel „Gemeinschaft, Kultur und Geselligkeit“. Donnerstage sind tagsüber Schulen vorbehalten, die ein Bühnenprogramm aufziehen wollen. Zum Feierabend treten unter dem Titel „Meet me at sunset“ DJs, Bands und andere Künstler auf. Der Freitag ist für Kindergärten reserviert: Es gibt bunte Programme von und mit den Kleinen.

Die Wochenenden stehen im Zeichen der Region, wenn sich der Landkreis Ravensburg präsentiert. Jeden Sonntag sind ökumenische Gottesdienste geplant. Außerdem werden dann junge Menschen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und aus der Region auftreten. Täglich sind überdies Sportangebote vorgesehen.

Welche musikalischen Highlights verspricht die Gartenschau?

Auch über die fünf Top Acts mit Lena Meyer-Landrut, Konstantin Wecker, Giovanni Zarella, „Gestoert aber GeiL“ und Montez hinaus wird es jede Menge Musik geben. Bei Club-Nächten, die jeden dritten Freitag im Monat stattfinden, tritt unter anderen Loisach Marci mit Alphorntechno auf. Zwei dieser Clubnächte werden von Allgäu Finest gestaltet. An jedem vierten Freitag im Monat gehört die Bühne den Brassbands, unter ihnen Fättes Blech, kündigt die Gartenschau GmbH an.

Die hat darüber hinaus mehrere Tributbands wie Edelle, It´s all Pink, Best of Queen, ACDC - we salute you und a Tribute to Manfred Man. Sie alle konzentrieren sich darauf, an das jeweilige Original so nahe wie möglich heranzukommen. An den Wochenenden stehen Newcomer, lokale und regionale Bands auf der Bühne sowie junge Musikschüler aus dem Vierländereck Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg und der Ostschweiz.

Welche Feste und Einzelveranstaltungen soll es geben?

Angesichts von mehr als 2000 Veranstaltungen nachfolgend nur ein kleiner Auszug: So gibt es Spezialveranstaltungen wie Blaulichttag, Gospeltag, Tag der Chöre, Tage der Berufsorientierung und den Tag der Blasmusik. Das Bundestrachtenfest und das Landesmusikfest finden nächstes Jahr ebenfalls auf der Gartenschau in Wangen statt. Hinzu kommen sportliche Events wie die Turngala der MTG oder die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Sportverbands. Außerdem wird die Aktion „Wangen bewegt sich“ wieder belebt.

Bereits in diesem Jahr gab es in der Altstadt das Pflasterspektakel mit diversen Straßenkünstlern. 2024 wird es auf der Gartenschau wiederholt. Und Ende September ist ein großes Lichterfest geplant.

Was kostet der Eintritt zu den Veranstaltungen?

Abgesehen von der Eintritts- oder Dauerkarte: nichts. Einzige Ausnahme sind die fünf Top Acts. Inhaber einer Dauerkarte erhalten auf deren Extra-Eintrittspreis 20 Prozent Rabatt. Die Dauerkarte kostet aktuell im Vorverkauf 98 Euro, ab 14. Februar werden 125 fällig. Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre) zahlen 40 beziehungsweise 55 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Außerdem gibt es zwei Familien-Dauerkarten. Die kleine ist für 98 beziehungsweise 125 Euro (ein Erwachsener plus Kinder) erhältlich, die große für 196 beziehungsweise 250 Euro (zwei Erwachsene plus Kinder). Inzwischen ist auch der Verkauf der Tageskarten angelaufen. Sie kosten 19 Euro, für junge Erwachsene sieben und für Familien ebenfalls 19 beziehungsweise 38 Euro. Auch hier wird für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren nichts verlangt.

Die Karten sind im Wangener Gästeamt, in der Stadtbücherei, im neuen Milchpilz am Festplatz und im Internet unter www.lgswangen2024.de erhältlich. Auf der Internetseite finden sich auch weitere Informationen zum Programm.