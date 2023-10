Warum Prinzessin doch kein Traumberuf ist

Rena Schwarz ist am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr mit dem Kabarett „Prinzessin ist auch kein Traumberuf“ in der Häge-Schmiede in Wangen zu gast. Rena ist keine Märchentante, vielmehr räumt sie die Märchen ‐ ganz besonders die der Brüder Grimm ‐ so richtig auf, heißt es in der Ankündigung. Sie verlegt die alten Märchen in die heutige Zeit und analysiert sie gekonnt von rechts, links, oben und unten, wie auch von hinten. Sind Märchen heute überhaupt noch zeitgemäß? Irgendwie schon: überall alleinerziehende Könige, Patchwork-Familien mit Stiefmutter mit Halbgeschwistern. Rena beleuchtet die Märchen aus vielen Perspektiven und vergleicht sie mit der Realität. Zum Beispiel können Hänsel & Gretel sich gar nicht mehr im Wald verirren, außer der Akku vom Smartphone ist leer und GPS geht nicht. Das Hexenhaus hätte nur noch eine Chance, wenn es WLAN hätte und der Lebkuchen glutenfrei wäre. Und die Prinzessin hat überhaupt immer den langweiligsten Job und muss am Schluss den heiraten, den der König aussucht ‐ und wenn`s der Frosch ist!

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Tel. 0 75 22 / 74211, Reservierungen macht Maria Neumann, Email [email protected], Telefonnummer 0 75 22 / 29 131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 ‐ 913627 erreichbar.