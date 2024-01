Warum die Wangener Gartenschau ein Tourismus-Motor ist

Die Landesgartenschau (LGS) 2024 ist nicht nur ein Motor für die Stadtentwicklung Wangens, sie hat auch eine große Bedeutung für den Tourismus in der Region. Welche Hoffnungen hierbei mit der Großveranstaltung vom 26. April bis 6. Oktober verbunden sind, wie die Vorbereitungen laufen und welche Aktionen geplant sind: ein Überblick.

Vor kurzem lief die in Stuttgart die CMT, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Wie war die Landesgartenschau GmbH dort präsent?

Der Verband „Tourismus Württembergisches Allgäu“ (TWA), dem 14 Kommunen in der Region angehören, ist regelmäßig auf der CMT dabei. Zusammen mit der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) wurden bei der Sonderausstellung „Radfahren und Wanderreisen“ am ersten Messewochenende diesmal vor allem die Radreiseregion und die Landesradfernwege beworben, berichtet die TWA-Geschäftsführerin und Wangener Gästeamtsleiterin Belinda Unger.

Ein großer Blumenstrauß diente am CMT-Stand als Hingucker für die Landesgartenschau. (Foto: lgs )

Bei der diesjährigen CMT habe sich während der gesamten Messezeit zudem die Landesgartenschau mit einem eigenen Auftritt präsentiert, und zwar an zwei Orten: am Stand des Oberschwaben Tourismus und bei der Allgäu GmbH. Es war ein toller Stand mit einer super Präsentation und einem regen Andrang, so Unger. Auch die LGS spricht von einem „großen Interesse und vielen guten Gesprächen“ mit den Standbesuchern. Dabei habe sich gezeigt, dass „insbesondere Menschen aus Regionen, wo es schon mal eine Gartenschau gab, regelrechte Gartenschaufans sind, für die Wangen 2024 ein fester Termin ist“. Auch für viele Wohnmobilisten, die man auf der CMT getroffen habe, sei Wangen 2024 „ein attraktives Ausflugs- und Reiseziel“.

Welche Hoffnungen verbinden Stadt und hiesiger Tourismusverband mit der Gartenschau - und darüber hinaus?

„Wir stehen in dem Ruf, dass bei uns immer was los ist“, sagt Belinda Unger. Und spricht von einem „lebhaften Tagestourismus mit jährlich über 500.000 Gästen“. Darunter seien viele Stammgäste, die immer wieder kämen, weil sie wüssten, „dass auch ein mehrmaliger Besuch bei uns lohnt“. Die Gästeamtsleiterin ist sich sicher, dass diese Gäste auch zur Landesgartenschau kommen. Unger nennt dies „Stammkunden-Marketing und -Pflege“.

Das mit der Gartenschau verbundene, langfristige touristische Ziel beschreibt sie so: „Darüber hinaus erhoffen wir uns natürlich, dass Gäste, die noch nie in Wangen waren und erstmals wegen der Landesgartenschau kommen, so begeistert sind, dass sie nochmals wiederkommen möchten, um unsere Stadt näher kennen zu lernen.“

Wird der Tourismusverband Württembergisches Allgäu auf dem LGS-Gelände vertreten sein? Sind spezielle Aktionen geplant?

Für die gesamte Zeit der Landesgartenschau werden der TWA und das Gästeamt sogar ein „eigenes Haus“ haben, kündigt Belinda Unger an. Und zwar eines der Tiny-Häuser, die im Erba-Park in der Nähe des südlichen Haupteingangs stehen sollen. Dort will der Tourismusverband von Ende April bis Anfang Oktober im Wechsel acht verschiedene Themenwochen anbieten, beispielsweise „Natur erleben“, „Bewegung und Sport“ oder „Familienurlaub“. Hierzu könnten sich alle, die touristisch tätig seien, einbringen, erläutert Unger: „Mit unseren Dachorganisationen Oberschwaben Tourismus und Allgäu werden wir das gesamte Gebiet Oberschwaben-Allgäu präsentieren. Die Vorbereitungen dazu laufen derzeit auf Hochtouren.“

Reichen die Übernachtungskapazitäten in Wangen während der Gartenschau aus, wenn Gäste den LGS-Besuch mit einem Urlaub verbinden wollen? Und wie ist die aktuelle Buchungslage?

Belinda Unger spricht von einer Kapazität von etwa 1200 Betten im Stadtgebiet. Wie zeitweise in vergangenen Jahren, so werde es auch während der LGS Zeiten geben, in denen es nicht möglich sein wird, alle Gäste unterzubringen. Hier arbeite man mit den Kollegen im Württembergischen Allgäu zusammen, „um unseren Gästen eine Übernachtungsmöglichkeit außerhalb von Wangen anzubieten“. Dabei helfe auch das gemeinsame Buchungssystem.

Und wie ist derzeit die Buchungssituation zur Gartenschauzeit? „Tatsächlich ist es jetzt schon so, dass im Juni die Wochenenden mit dem Deutsche Trachtenfest vom 7. - 9. Juni und dem Landesmusikfestival am 22. Juni so gut wie ausgebucht sind“, berichtet Unger. Einzelpersonen bekomme man „immer irgendwie irgendwo unter, aber für Gruppenanfragen wird’s tatsächlich schwierig“.

Wie schaut es bei den Stellplätzen für Wohnmobile aus? Gibt es hier Pläne, die Kapazität zu erhöhen?

Vor allem in den wärmeren Monaten in 2023 war der neue Wangener Reisemobilstellplatz am Gehrenberg mit 44 Stellplätzen nahezu oder sogar voll belegt. Weil sich die Klientel von Wohnmobilisten und von regelmäßigen Gartenschaubesuchern überschneidet, wird erwartet, dass dieses Jahr die Nachfrage um einiges stärker sein dürfte.

Das wird während der Landesgartenschau eine ganz andere Dimension. Belinda Unger

„Da wird was auf uns zukommen. Und wir haben nicht die Kapazität, um alle aufnehmen zu können.“

Deshalb laufen derzeit Gespräche, um anderweitig Stellplätze in der Stadt anzubieten. Was sich Belinda Unger vorstellen kann: Dass der Parkplatz (P18) neben dem Reisemobilstellplatz während der Gartenschau für Wohnmobilisten freigegeben wird, die dann auch eine entsprechende Gebühr zahlen. Und dass es für Wohnmobile auf dem Erba-Besucherparkplatz und auf dem Großparkplatz Scherrichmühlweg (P14) samt dessen geplantem Überlaufparkplatz die Möglichkeit gibt, ihre Fahrzeuge für eine Nacht dort stehen zu lassen. „Wir scharren hier mit den Hufen, weil wir wegen des fehlenden Platzes eine Lösung brauchen.“