Wangens Weihnachtspyramide öffnet am Freitag

Seit einigen Tagen ist sie wieder an der Eselmühle aufgebaut, die Weihnachtspyramide des Lions-Club Wangen-Isny. Mit Stoffels Stadtbräu, dem Ratsstüble, dem Museumscafe und dem Hinderofen-Cafe haben sich in diesem Jahr vier Gastronomen zusammengeschlossen, um den Markt samt Rahmen- und bei entsprechendem Wetter ‐ auch Bühnenprogramm zu bewirten.

Das Essensangebot wurde ausgedehnt, auch die Siebtklässler der Realschule werden Leckereien anbieten. „Ein Teil des Umsatzes von uns Gastronomen geht als Spende an den Lions-Club“, erzählt Markus Stoffel, der an der Pyramide bereits bei der Premiere im Vorjahr bewirtete. Zudem unterstützt der Lions-Club soziale Projekte in der Region.

So sehen Zeitplan und Programm aus

Der Weihnachtsmarkt an der Eselmühle öffnet am Freitag, 24. November, seine Pforten und ist bis zum 23. Dezember jeweils freitags, von 17 bis 22 Uhr, samstags, von 12 bis 22 Uhr und sonntags, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag, 25. November, ist ab 18 Uhr ein winterlicher Partyabend mit der Sunrise-Partyband, am 27. Dezember als Abschluss eine Apres-Ski-Party mit der Kultband „Schon wieder mir“ ab 17 Uhr. Daneben sind auch Familiennachmittage, ein Nikolausbesuch, der Auftritt eines Zauberers und verschiedene musikalische Auftritte geplant.