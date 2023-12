Aus eins mach vier: Wangens heimliches Wahrzeichen, der historische Milchpilz am Festplatz, bekommt Geschwister. Seit Freitag steht dort ein weiterer - und zwar gegenüber des alten Feuerwehrhauses. Und zwei weitere sollen folgen. Einer kommt auf die Argenwiese, der andere soll nahe der Gehrenberg-Sportplätze aufgestellt werden. Dahinter steckt die Landesgartenschau.

Wenn von der Fläche zwischen Berufsschulzentrum, Stadthalle, altem Feuerwehrhaus und Klosterbergstraße die Rede ist, spricht in Wangen kaum jemand vom Festplatz oder gar dem Parkplatz P1. Nein, eigentlich reden alle vom Milchpilzparkplatz. Denn dort steht seit Jahrzehnten jenes kleine Fliegenpilz-Häuschen mit dem roten Dach und den weißen Punkten drauf. Eine „enorme Symbolkraft“ bescheinigt OB Michael Lang dem pilzförmigen Gebäude, das einst von der heimischen Firma Waldner als „Milchverbrauchswerber“ entwickelt und gebaut wurde.

Der letzte alter Bauart steht in Wangen

Das war in den 1950er-Jahren. Zwischen 1952 und 1958 entstanden insgesamt 49 Stück, die in Parkanlagen, Strandbädern, bei Sportplätzen und an Autobahnen aufgestellt wurden, wie in der 2015 erschienenen Stadtchronik von Stadtarchivar Rainer Jensch nachzulesen ist. Ihre Funktion war die von Kiosken, in denen hauptsächlich Milch, gemischte Milchgetränke, Speiseeis und antialkoholische Getränke angeboten wurden.

Im Laufe der Zeit kamen die Milchprodukte aus der Mode, zuletzt gab es bundesweit nur noch acht Pilzkioske - und die werden längst anders genutzt, jener in Wangen beispielsweise als Heimat eines Asia-Imbisses. Der war damals, in den 1950er-Jahren, übrigens der letzte seiner Bauart. Auch ihn gibt es längst nicht mehr im Original, denn das brannte ab und wurde durch einen Nachbau ersetzt.

Wie der Pilzbau wiederbelebt wurde

Aber auch die Kopie ist geblieben, was der ursprüngliche Pilz war: ein Treffpunkt für die Menschen und ein Sympathieträger für die Stadt, wie OB Lang sagt - und dabei dessen Bezug zu Wangen betont: Wegen des Milchverkaufs stehe er einerseits für die landwirtschaftliche Geschichte, wegen des Produzenten Waldner für die Entwicklung der Stadt hin zu einem Standort für Gewerbe und Industrie. Denn das 1908 gegründete Unternehmen ist mit heute gut 1200 Beschäftigten Wangens größter Arbeitgeber und stellt zum Beispiel Abfüllanlagen oder Laboreinrichtungen her - Milchpilze aber schon lange nicht mehr. Bis jetzt.

Denn vor rund anderthalb Jahren kam der Landesgartenschau GmbH die Idee, dass das Aufstellen weiterer Milchpilze eine gute sei. Gespräche folgten, Waldner erklärte sich zum Sponsoring zweier neu zu bauender Exemplare bereit, der Gemeinderat debattierte und beschloss aus dem Aumühleweg eine Art Milchpilzallee zu machen.

Was ist in den neuen Pilzen geben soll

Letztere gibt es nun nicht, die neuen Milchpilze stehen bald verteilt am und auf dem Gelände der Landesgartenschau, sollen dort als Hingucker gelten - und ganz praktische Funktionen haben: In jenem am neuen Spielplatz auf der Argenwiese könnte etwa Eis an die Kinder verkauft werden, der an den Gehrenbergsportplätzen soll langfristig von Vereinen nutzbar sein.

Und was ist mit dem ersten Milchpilz der neuen Generation, dem am Freitag nahe des alten Feuerwehrhauses aufgestellten? Er dient ab sofort neben dem Gästeamt und der städtischen Bücherei im Kornhaus als weitere Verkaufsstelle von Eintrittskarten für die Landesgartenschau und wird angesichts seiner unmittelbaren Nähe zu einem der Haupteingänge zu der Großveranstaltung auch dann eine wichtige Funktion haben.

Ein Herz für den Milchpilz bei Waldner

Baulich unterscheiden sich er und die beiden bald folgenden Geschwister vom Milchpilz-Original beziehungsweise dessen Nachbau schon ein bisschen. Statt fünf haben sie sechs Ecken und fallen bei einem Bodendurchmesser von drei Metern und einer Höhe von 4,10 Metern etwas größer aus. Entstanden ist der erste „Milchpilz 2.0“ in einer Nettobauzeit von rund sechs Wochen - bei tatkräftiger Unterstützung der Auszubildenden, wie Herbert Scherer, bei Waldner Leiter Entwicklung/Konstruktion, erzählt.

Zusammen mit Markus Bieg, dem technischen Gesamtleiter bei Waldner Laboreinrichtungen, gilt er als Vater der neuen Pilz-Generation. Und Bieg macht deutlich, dass in der Wangener Traditionsfirma nach wie vor viel Herz für die einstigen „Milchverkaufswerber“ steckt: „Der Milchpilz war sicher nicht der Grund, wenn Extrastunden abgelehnt worden sein sollten.“

Interesse aus dem Westerwald

Doch wer weiß? Vielleicht wird aus dem Herz einmal eine auch monetär einigermaßen lohnende Investition? Zumindest ist erstes Geld bereits geflossen. Denn Waldner hat zwar zwei der neuen Milchpilze gesponsert, den dritten aber hat die Stadt bezahlt. Nach der Landesgartenschau verkauft sie diesen weiter, sagt OB Michael Lang. Wohin, das verrät er noch nicht, wohl aber, dass das Exemplar in der Nähe Wangens bleiben soll.

65 Jahre nach dem Ende der ersten Produktionsreihe scheinen sich die neuen Milchpilz-Aktivitäten in der Waldner-Fertigung zudem schon über die Region hinaus herumgesprochen zu haben. So ganz wollen Herbert Scherer und Markus Bieg bei dieser Frage nicht raus mit der Sprache. Dann aber sagt Bieg doch: Eine Gemeinde im Westerwald habe Interesse bekundet.

Einst teurer als ein VW Käfer

Die wird mit einem hohen fünfstelligen Betrag übrigens einigermaßen tief in die Tasche greifen müssen, sollte sie sich für den Kauf entscheiden. Im Vergleich zum Kauf eines Autos in den 1950er-Jahren ist das noch günstig. Damals kostete ein Milchpilz 8000 D-Mark - ein VW Käfer aber nur 5200.

Bleibt noch eine Frage offen: die nach Wangens bislang einzigem Milchpilz. Er ist derzeit zerlegt, wird saniert und anschließend wieder aufgebaut. Allerdings an etwas anderer Stelle, denn er rückt in der Klosterbergstraße etwas weiter, hin zum Abzweig des Aumühlewegs. Der Asia-Imbiss wird dort dann übrigens wieder einziehen. Die jungen Leute im Schulzentrum wird’s freuen, schließlich bleibt ihnen eine beliebte „Futterkrippe“ erhalten. Und der Festplatz bleibt auch das, was er ist: der Milchpilzparkplatz. Und Wangen ist dann um mehrere Sympathieträger reicher.