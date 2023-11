Wangens Turner verpassen im Aufstiegsfinale die Senastion

Die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz hat beim Aufstiegsfinale die große Sensation verpasst. Im Aufstiegsduell zur zweiten Bundesliga unterlagen die Allgäuer dem favorisierten GymTeam Metropole Ruhr trotz einer sehr guten Vorstellung mit 22:47 und werden damit auch im kommenden Jahr in der 3. Bundesliga an den Start gehen. Die Allgäuer Turner und die mitgereisten Fans feierten dennoch die bislang erfolgreichste Saison.

Verstärkung durch einen ägyptischen WM-Teilnehmer

Die Favoritenrolle im Duell zwischen dem Meister der 3. Liga Nord und der TG war klar verteilt. Das Team aus dem Ruhrgebiet hatte in der regulären Saison deutlich mehr Punkte erturnt und hatte sich für den Aufstiegswettkampf noch mit dem ägyptischen Nationalturner Ahmed Elmaraghy verstärkt. Das GymTeam wollte unbedingt in die 2. Bundesliga, während die TG Wangen/Eisenharz ersatzgeschwächt in den Wettkampf ging: Ringespezialist Nico Steinhauser fehlte verletzt und nahm nur am Kampfrichtertisch Platz. Elias Ruf konnte wie beim letzten Vorrundenwettkampf nur am Pauschenpferd eingesetzt werden. Die Allgäuer hatten sich als Ziel gesetzt, mehr Punkte zu machen als beim letzten Wettkampf gegen die TG Allgäu (14:64).

Da in Monheim beide Aufstiegswettkämpfe parallel stattfanden - im zweiten Duell unterlag die TG Allgäu dem TuS Vinnhorst II mit 28:37 -, musste das Los entscheiden, welches Duell in der klassischen olympischen Gerätereihenfolge durchgeführt und welches Duell am Sprung begonnen wurde. Wangen/Eisenharz musste laut Mitteilung „am ungeliebten Sprung beginnen“. Die Turner zeigten dort aber ansprechende Leistungen. Manuel Drechsel punktete im letzten Duell, Felix Kimmerle zeigte einen starken Tsukahara mit Schraube, mit dem er dem ägyptischen WM-Teilnehmer sehr nahe kann und nur einen Scorepunkt abgeben musste. Mit 8:2 ging das Gerät dennoch deutlich an die Turner aus dem Pott.

Tageshöchstwertung am Barren für Schober

Am Barren schnupperte die TG an den ersten Gerätepunkten. Eine überragende Leistung zeigte Pascal Schober, der für seine schwierige Übung die Tageshöchstwertung erzielte und vier Scorepunkte gegen Elmaraghy holte. Durch zwei Patzer der Allgäuer ging das Gerät aber trotzdem mit 7:4 an Metropole Ruhr. Am Reck turnte die TG solide, den deutlich schwierigeren und sehr sauberen Übungen ihrer Gegner hatten die Allgäuer jedoch nur wenig entgegenzusetzen. Drechsel holte zwei Scorepunkte, damit ging es beim Stand von 8:27 in die Pause.

Auch wenn nicht alle Turner fehlerfrei durch ihre Übungen am Boden kamen, entschied Wangen/Eisenharz dieses Gerät für sich. Finn Ruchti und Drechsel holten je drei Punkte zum 6:4-Gerätesieg. Am Pauschenpferd kam keine der beiden Mannschaften fehlerfrei durch. Die höheren Ausgangswerte sorgten letztlich knapp für den gerätesieg der Favoriten. Kimmerle sorgte für Begeisterung und holte weitere vier Scorepunkte - erstmals in dieser Saison riskierte er einen Abgang durch den Handstand und erturnte sich so seine höchste Saisonwertung am Zittergerät. An den Ringen ließen die Turner aus dem Ruhrgebiet nichts mehr anbrennen. Die Allgäuer hatten den schwierigen Übungen der Ruhr-Turner zu wenig entgegenzusetzen. Kimmerle profitierte von Fehlern seines Gegners und holte weitere vier Punkte. Das GymTeam Metropole Ruhr siegte aber klar mit 47:22 und steigt in die 2. Bundesliga auf.

Zwei Allgäuer Teams kämpfen um den Nachrückerplatz

Im Anschluss gab es ein Novum in der Bundesligageschichte der TG Wangen/Eisenharz: Im Sudden Death zwischen den unterlegenen Mannschaften aus dem Allgäu wurde entschieden, welches Team im Falle eines zusätzlichen freien Platzes erster Nachrücker in der 2. Liga sein würde. Jedes Team durfte sich ein Gerät aussuchen, an dem je ein Duell ausgetragen wurde. Die TG Allgäu schickte Michael Urbin ans Reck. Dieser lieferte eine nahezu perfekte Übung ab, für die er die höchste Reckwertung eines deutschen Turners an diesem Tag erhielt. Wangen/Eisenharz entschied sich, Drechsel ins Duell zu schicken. Auch er turnte am Reck nahezu fehlerfrei, zwei Scorepunkte gingen aber an Urbin. Wangen/Eisenharz wählte das Pauschenpferd für das zweite Duell - in der Hoffnung, dass der bis dahin überragende finnische Nationalturner Oskar Kirmes seine Übung nicht durchturnen könnte. Doch Kirmes zeigte eine perfekte Übung und holte fünf Scorepunkte gegen Mittmann.

Die Turner der TG Wangen/Eisenharz waren trotz der verpassten Chance auf die Sensation sehr zufrieden mit der langen Saison. Laut Mitteilung war allen klar, dass ein Aufstieg sportlich eine kaum lösbare Aufgabe bedeutet hätte.