Wangens Stadtseniorenrat soll im Bürgerforum aufgehen

Nach 14 Jahren löst sich der Stadtseniorenrat (SSR) Ende 2023 in seiner jetzigen Form auf. Die Interessenvertretung für ältere Mitbürger besteht aktuell nur noch aus zwei Vertretern und soll ab dem Januar ins Bürgerforum eingegliedert werden. Dem hat jetzt auch der Gemeinderat zugestimmt.

SSR in vielen Bereich aktiv

Es war Ende 2009, als sich der Wangener Gemeinderat wegen der demografischen Entwicklung für einen Stadtseniorenrat aussprach, die offizielle Gründung erfolgte dann am 27. April 2010.

Seitdem nimmt sich die Interessenvertretung den Bedürfnissen und Problemen der älteren Mitbürger an, ist in unterschiedlichen Bereichen aktiv und hat dabei schon diverse Projekte umgesetzt. Neben Sprechstunden, Öffentlichkeitsarbeit oder Seniorennachmittagen vertritt der SSR die Interessen der älteren Generation auf Stadt- und Kreisebene oder gab es Vorträge wie im Rahmen der Demenzwoche, Sonderveranstaltungen wie Pedelec-Training und nicht zuletzt die regelmäßig aktualisierte Vorsorgemappe, die im Bürgerbüro erhältlich ist.

Zuletzt nur noch zwei Verantwortliche

Zuletzt war der Stadtseniorenrat jedoch auf zwei Verantwortliche zusammengeschrumpft, die kommissarische Vorsitzende Sieglinde Knecht und Kurt Kiedaisch (Beisitzer) - zu wenig Personal für die Aufgabenfülle. Obendrein ist für Knecht, die nach 14 Jahren aufhört, keine Nachfolge in Sicht. In der jüngsten Mitgliederversammlung stand deshalb die „Fusion von Stadtseniorenrat und Bürgerforum“ auf der Tagesordnung. Mittlerweile haben beide Organisationen einer Eingliederung ins Bürgerforum zugestimmt, auch der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung hierfür grünes Licht gegeben.

Kiedaisch als Koordinator

In dem Gremium gab es von allen Seiten Lob für die Arbeit des Stadtseniorenrats, verbunden mit der Hoffnung, künftig die Synergien im Bürgerforum zu nutzen. Man solle jetzt „gut gemeinschaftlich weitermachen“, wie es OB Michael Lang ausdrückte. Vorgesehen ist, dass die Interessenvertretung für Wangens ältere Mitbürger - ähnlich wie das seinerzeit vom SSR vorgeschlagene Reparaturcafé - als eine Art Projekt im Bürgerforum weitergeführt wird.

Koordinieren soll dies bis zunächst Kurt Kiedaisch, erste Gespräche im Bürgerforum soll es im Januar geben. Fest steht jedoch, dass es mit Sprechstunden für Senioren, mit Veranstaltungen oder mit der Vorsorgemappe weitergehen wird.