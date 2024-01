Empfohlene Artikel Die Sieger stehen fest Zwei Langstreckler und ein Handballteam: Wangens Sportler des Jahres q Wangen

Die Gewinner der Wangener Sportlerehrung stehen fest. Wir stellen die Sieger in den jeweiligen Kategorien in einem kurzen Porträt vor. Heute: Stephanie Wunderle, Sportlerin des Jahres 2023.

Schon 2022, ein Jahr nach der Geburt ihres dritten Kindes, war Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen in einer Topform und wurde Europameisterin in ihrer Altersklasse. 2023 setzte die Realschullehrerin noch einmal eine Schippe obenauf: Weltmeisterin in der Triathlon-Mitteldistanz in ihrer Altersklasse (AK), dazu AK-Weltmeisterin im Supersprint in der Staffel, Vize-Weltmeisterin im AK-Sprinttriathlon.

17 Stunden Training pro Woche

In der Woche wendet die 40-Jährige etwa 17 Stunden für ihr Training auf. Doch zurück zur Mitteldistanz, zurück ins finnische Lahti, zurück in den Sommer des Jahres 2023. Nach einem eher verhaltenen Schwimmen über 1,9 Kilometer ging es für Wunderle als 29. auf die 90 Kilometer lange Radstrecke - und auf die Aufholjagd. Nach sechs Kilometern hatte sie alle Konkurrentinnen ihrer Altersklasse hinter sich gelassen und ging in Führung. Dann folgte ein relativ einsames Rennen. Kurz vor Ende holte sie noch eine Elite-Radfahrerin ein.

Das Adrenalin hilft bei der WM

Dennoch wurde es noch eng - durch einen folgenschweren Tritt etwa zur Hälfte der 21,1 Kilometer langen Laufstrecke. Wunderle kam bergab bei einem Sprung recht hart auf. Der Mittelfußknochen schmerzte. Später stellte sich heraus: Er war angebrochen. Wunderle quälte sich dennoch durch die zweite Zehn-Kilometer-Runde. Der Vorsprung auf ihre Verfolgerin schrumpfte. Wunderle bewies aber einmal mehr ihren Ehrgeiz, ihre Willenskraft, ihre Zielstrebigkeit. Und das Adrenalin half. Nach vier Stunden, 32 Minuten und zwei Sekunden querte sie die Ziellinie.

Für Wunderle war dies der souveräne Sieg über 50 Altersklassen-Konkurrentinnen und Platz fünf im Gesamtfeld aller Altersklassen-Frauen. Den eigentlich mitgewonnen WM-Startplatz für die WM 2024 in Neuseeland wird sie - der Kinder wegen - nicht in Anspruch nehmen: „Dafür plane ich in diesem Jahr für die Langdistanz.“