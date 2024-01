Die Gewinner bei der Wangener Sportlerehrung stehen fest. Wir stellen die Sieger in den jeweiligen Kategorien in einem kurzen Porträt vor. Heute: Jannik Stoll, Sportler des Jahres 2023.

2022 Aufsteiger des Jahres, 2023 Sportler des Jahres: So schnell, wie es für Jannik Stoll vom „kleinen“ zum „großen“ Titel ging, so schnell und steil verlief auch die jüngere, sportliche Karriere des 22-jährigen Triathleten. Mit seinem dritten Platz in der Altersklasse 18-24 bei der Ironman-Mitteldistanz-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti verzeichnete der Amtzeller Maschinenbau-Student seinen bislang größten Erfolg. Auch wenn bei ihm Freud und Leid nahe beieinander lagen.

2024 will er Profiluft schnuppern

Noch ist Stoll längst nicht am Ziel seiner Wünsche und Träume. 2024 will er mit einer Profilizenz starten, Profiluft schnuppern und sich weiter verbessern - und langfristig auch die Langdistanz in Angriff nehmen.

Im Schwimmen und Radfahren ist Stoll bereits auf einem hohen Niveau. Beim Laufen gibt es noch etwas Luft nach oben. Die letzte Disziplin eines Triathlons war auch in Lahti der Grund, warum Stoll mit Rang drei haderte.

Lange führte er bei der WM

Denn lange Zeit führte er seine Altersklasse an. Nach 35 Kilometern beim Radfahren hatte Stoll seinen ersten Krampf. Die muskulären Probleme verschwanden danach wieder - bis zum Wechsel zum Laufen. „Da hatte ich Schwierigkeiten, meine Schuhe zu wechseln“, erinnert er sich. Tempo rausnehmen, Pausen einlegen war Stolls Mittel der Wahl, der dadurch noch von zwei Konkurrenten überholt wurde. Am Ende, nach drei Stunden, 56 Minuten und 58 Sekunden, fehlten dem Amtzeller knapp zwei Minuten zum Sieg. „“, freute sich Stoll dann doch.

Ich habe nicht daran geglaubt, so weit vorne mitzuspielen. Jannik Stoll

Im September gewann Stoll auch seine Altersklasse beim Challenge Sanremo. Bereits im Juni wurde er Sieger des Bregenz-Triathlons in der Olympischen Distanz. Der Triathlonsport begleitet Jannik Stoll bereits seit dessen zehnten Lebensjahr. Damals hatte ihn ein Schulfreund zum Training des LTC Wangen mitgenommen.