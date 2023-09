Wangens OB wirbt für „große Krankenhaus-Lösung“ im Westallgäu

Landesgartenschau und Krankenhaus, Klimaschutz und Stadtentwicklung in vielen Facetten: Bei der jährlichen Einwohnerversammlung in der Stadthalle unternimmt Wangens OB Michael Lang stets einen Parforceritt durch aktuelle Themen in der Stadt. Was er am Montagabend in der Stadthalle sagte ‐ und welche Fragen aus dem Publikum kamen.

Krankenhaus

Erneut sprach sich Michael Lang in Sachen Neubau für eine länderübergreifende Lösung aus ‐ und gab sich verhalten optimistisch: Er stelle bei Gesprächen zwischen den Trägern der Akutkliniken in Wangen und Lindenberg „einen guten gemeinschaftlichen Geist“ fest. Und: „Es ist schön, dass man erstmals über Landesgrenzen hinaus geht.“

Zugleich warb er für eine möglichst „große Lösung“, die auch Wangens Fachkliniken und das Lindauer Krankenhaus beinhaltet. Daraus könne sich eine Struktur ergeben, die künftige Reformen überstehen und damit eine Grundlage für die Zukunft sei. Vor diesem Hintergrund verwies der Rathauschef auf die aktuell hohen Verluste der Oberschwabenklinik (OSK) in Höhe von 28 Millionen Euro und stellte die Frage in den Raum: „Wie lange hält man das aus?“

Gut gefüllt war die Wangener Stadthalle bei der Einwohnerversammlung 2023. Mehrere Bürger stellten dabei Fragen an OB Michael Lang. (Foto: Stadt Wangen/Susanne Müller )

Auf Nachfrage der Wangener Ärztin und früheren Hospizchefin Annegret Kneer äußerte sich Lang überdies zur Standortfrage eines möglichen gemeinschaftlichen Klinikneubaus: „Selbstverständlich werben wir für den Standort Wangen.“ Der Engelberg sei aufgrund der Nähe zur Autobahn gut erreichbar für Patienten aus dem Raum Leutkirch. Grundsätzlich gehe es aber zuerst um „fachliche Themen“.

Klimaschutz

Hierzu erklärte Michael Lang: Die Stadt arbeite derzeit an der vom Bund geforderten Wärmeplanung und kündigte eine Informationsveranstaltung dazu im Anschluss an. Konkret wurde er beim von der EnBW und der Bürgerenergiegenossenschaft geplanten Solarpark bei Humbrechts. Da für diesen aufgrund einer Gesetzesänderung keine Bauleitplanung mehr nötig sei, rechnet er in Kürze mit dem Baugesuch sowie dessen Prüfung und Genehmigung im nächsten halben Jahr. In diesem Zuge sprach er sich für große PV-Anlagen in Wangen aus ‐ zumal das Stadtgebiet als Standort für Windräder nicht in Frage komme.

Auch bei der städtischen Nahwärme gehe es voran ‐ allerdings langsamer als gewünscht. Schließlich sei der Ausbau „sehr, sehr kapitalintensiv“ und in diesem Bereich mangelt es ebenfalls an begehrtem Personal. Immerhin: 2025 soll im Erba-Gelände eine weitere Heizzentrale in Betrieb gehen. Dann versuche man, mit der Nahwärme „weiter in die Stadt vorzudringen“.

Mögliche Hoffnungen, dass irgendwann alle Wangener Haushalte an dieses Netz angeschlossen werden könnten, zerstob der OB indes: „Entscheidend ist, ob man nah an den Leitungen liegt.“ Allen anderen riet er, sich beim Wechsel auf klimafreundliche Heizungen nach Alternativen umzuschauen.

Landesgartenschau

Regelmäßig unternimmt Michael Lang Bürgerspaziergänge über das Gelände der Landesgartenschau ‐ am Montagabend tat er dies virtuell in Form zahlreicher Informationen und Bilder in seiner Präsentation. Einige Auszüge:

Parallel zur großen Eisenbahnbrücke wird es über eine Fußgängerbrücke einen so genannten „Löwengang“ geben. Er bietet im kommenden Jahr einen rund um die Uhr nutzbaren Weg durch das dann abgesperrte Gartenschaugelände und verbindet die Sportplätze am Gehrenberg mit dem Schulzentrum. Auch am Stadtgarten (früher Entenpark) plant man eine solche Lösung: Offen bleiben soll der Steg nahe der Isnyer Brücke.

Derzeit laufen laut Michael Lang Überlegungen, wo Wohnmobil-Reisende während der Gartenschau untergebracht werden ‐ und zwar zusätzlich zum im vergangenen Jahr eröffneten Stellplatz am Südring. Denn der sei schon jetzt stark ausgelastet und werde noch besser angenommen als sein Vorgänger im Vorderen Ebnet.

Die ersten Vorarbeiten zum Bau des lange strittigen Aussichtsturms sollen noch im Herbst beginnen. Vom Locherhof aus wird es einen temporären Zuweg geben, um schweres Baugerät zum Standort oberhalb der Argenwiese transportieren zu können. Anschließend werden erste Fundamente gesetzt, so der OB. Der eigentliche Turmbau folge erst im Februar und März kommenden Jahres. Diese kurze Zeitspanne reiche, sagte er und berief sich auf Konstrukteur Prof. Achim Menges. Der habe berichtet: Der Turm werde binnen weniger Tage stehen, entscheidend dafür seien die Vorbereitungen.

Am 4. Oktober startet der Bau der Linksabbiegespur an der L320 zwischen Kernstadt und Lottenmühle, um die künftige Zufahrt zum südlichen Gartenschaugelände und dem Reit- und Fahrverein zu erleichtern. Die dafür nötige, parallel zur L320 entstehende Behelfsstraße soll entgegen ursprünglicher Planungen auch noch im kommenden Jahr Bestand haben und Radlern und Fußgängern mehr Sicherheit bieten.

Mehrere neue Brücken über die Argen sind in jüngster Zeit entstanden, die letzte der insgesamt sieben Bauwerke wird am Donnerstag eingehoben. Allerdings werden wohl nicht alle Einzelprojekte rechtzeitig vor der Landesgartenschau fertig sein, glaubt der Rathauschef und nannte die Häuser des Bauunternehmens Gapp im Auwiesen-Areal. Grundsätzlich erklärte er: „Die Zeit wird knapp.“ Das gelte auch für die Straßen und Wege rings um die Alte Spinnerei. Das Gebäude aus dem Jahr 1861 müsse erst von Gerüsten befreit werden, ehe es dort losgehen könne.

Schulen und Kindergärten

Dazu erklärte Michael Lang: Zahlreiche Schulen und Kindergärten seien in den vergangenen Jahren saniert oder neu gebaut worden: „Wir haben einen ordentlichen Aufgabenerfüllungsstand.“ Dass es weiter geht, machte er aber ebenso deutlich: So steht der nächste Bauabschnitt bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule an. Und der Bau zusätzlicher Räume für die Grundschule im Ebnet soll „im Oktober, spätestens im November“ Thema im Gemeinderat werden.

Ein Vater zweier Kinder aus Primisweiler kritisierte das Vergabeverfahren der begehrten Kindergartenplätze. So seien die Richtlinien bei der Nachmittagsbetreuung zu „unflexibel“. Deshalb buchten manche Eltern über ihren eigentlichen Bedarf, was wiederum zu einer „künstlichen Verknappung“ der Plätze führe. Dazu sagte der OB: Ein Platzsharing sei „reizvoll, aber schwierig“. Zudem hätten die unterschiedlichen Träger eigene Konzepte und Modelle.

Derselbe Vater schlug vor, die während der B32-Sperrung temporär zum Schutz von Schülern eingerichtete Ampel in Primisweiler dauerhaft zu erhalten: „Sie ist ein voller Erfolg.“ Das ist nach Einschätzung von Verwaltungsdezernentin Astrid Exo auf der Landesstraße schwierig. Für den Bau einer Verkehrsinsel dort sieht sie aber Chancen.

Glasfaser

Das aktuelle Angebot des Unternehmens Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau fast in der gesamten Kernstadt und in einigen Ortschaften führt auch zu Befürchtungen. Ein Bürger aus Rhein bei Primisweiler sah die Gefahr, dass kleine Weiler vom schnellen Internet abgehängt werden könnten. Dem widersprachen Michael Lang und Baudezernent Peter Ritter. Im Süden Wangens werde die OEW aktiv, im Norden der Breitband-Zweckverband im Kreis Ravensburg. „Es wird jeder angeschlossen, entweder über Private oder durch eine Förderung“, so Ritter. Das brauche aber Zeit, da beim Netzausbau zahlreiche Verhandlungen mit Grundstückseigentümern nötig seien.

Neuravensburger Weiher

Joachim Haas aus Neuravensburg forderte die schon lange ausstehende Sanierung des örtlichen Weihers und hofft, diese „noch erleben“ zu können. OB Lang gab zu, dass dieses Thema „ungelöst“ ist. Problem sei die komplizierte Entsorgung des Schlamms. Zugleich versprach er aber: Die Stadt werde die Untersuchung angehen ‐ wenngleich bei den Sanierungskosten schon jetzt klar sei, dass sie in siebenstelliger Höhe liegen werden.