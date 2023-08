Wangens OB hält Leichtbauhallen für Flüchtlinge für „letzten Ausweg“

Die Flüchtlingssituation in den Kommunen verschärft sich wieder. Und Unterbringung, Betreuung und Integration sind auch ein Personalproblem. Deshalb hat die SZ bei OB Michael Lang kurz nachgefragt: Schafft Wangen das?

Wangen habe seit 2015 viele Menschen aufgenommen, so Michael Lang. „Die Leute von damals sind zwar längst raus aus allen Statistiken, aber sie sind nach wie vor in unseren Unterkünften, weil sie keinen Wohnraum finden.“ Gerade Kommunen wie Wangen, die 2015 besonders viel gemacht hätten, hätten jetzt auch besonders große Schwierigkeiten, weil ihre Unterkünfte alle belegt seien. „Wir sind deshalb permanent gefordert, für Geflüchtete neuen Wohnraum zu schaffen“, so der Rathauschef.

Ordentliche Gebäude brauchen länger als man Zeit hat

Das Problem dabei sei, dass ordentliche Gebäude von der Entwicklung her weit länger für den Bau brauchen würden als man Zeit habe, die Menschen unterzubringen. Zu der Leichtbauhalle, die deswegen aktuell in Ravensburg erstellt wird, findet Lang klare Worte: „Meiner Meinung nach ist es besser, eine Stadthalle zu belegen, als so eine Halle zu errichten — aus energetischer Sicht und weil niemand gerne dauerhaft in einem Zelt lebt. Eine Leichtbauhalle ist der letzte Ausweg, aber nichts, was man anstreben sollte.“

Laut Lang wohnten Ende Juni 294 Geflüchtete aus der Ukraine in Wangen, das Aufnahme–Soll der Großen Kreisstadt liege hier bei 316: „Aus der Ukraine kommt aber aktuell so gut wie niemand mehr, wir hätten in den bereits genutzten Gebäude aber auch noch Möglichkeiten.“ Viel schwieriger sei es, für die große Gruppe allein reisender Männer geeignete Unterkünfte zu finden, die akzeptiert würden.

Wir sollten eigentlich im Lauf des Jahres hundert Plätze und bis Ende 2024 insgesamt 200 Plätze ermöglichen, und das ist vergleichsweise eine große Hausnummer, so der OB weiter.

Standort Hans–Kulle–Straße „nicht mehr auf der Liste“

Um diese Plätze hinzubekommen, müsse man jetzt eine Strategie entwickeln. Wie auch schon im Gemeinderat diskutiert, entstehen dazu rund um den Bauhof dieses und nächstes Jahr insgesamt drei neue Unterkünfte von Kreis und Stadt. „Den von uns ursprünglich geplanten Standort an der Hans–Kulle–Straße haben wir übrigens nicht mehr auf der Liste“, erläutert Lang. „Der war für Familien geplant und da kommen nur noch ganz wenige zu uns, die wir anderweitig unterbringen können.“

Bezüglich der selbst wahrgenommenen Stimmung in der Bevölkerung beim Thema Zuzug spricht Lang von einer „großen Gelassenheit“. Die Menschen würden die Situation akzeptieren, weil es eben die Realität sei. „Das finde ich schön, denn es ist einfach auch so“, sagt der OB. „Die Leute machen hier positiv mit, man hat hier, glaube ich, auch keine schlechten Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht. Ich glaube, dass es hier in Wangen vergleichsweise gut geht.“ In den Jahren 2015/16 habe es viele gegeben, die mitgeholfen hätten. Der Kreis der Helfer, die heute noch dabei sind, sei erfreulich, aber es kämen wenig neue dazu. „Es wäre schön, wenn es da neue Unterstützer gäbe, denn Integration ist eine Daueraufgabe.“

Ob Wangen das also alles schafft? Bei der Antwort hofft der Verwaltungschef auch auf externe Hilfe: „Alleine tun wir uns schwer. Wie schaffen das nur in der Solidargemeinschaft des Kreises und mit Unterstützung von Bund und Land.“