Der zentrale, große Weihnachtsbaum auf dem Wangener Marktplatz kommt in diesem Jahr aus einem Garten in Hergensweiler. Der Transport durch die Schmiedstraße am Donnerstagmorgen verlief einfacher als gedacht, berichtet die Stadt. Dort musste der 13 Meter hohe Baum einen Kran umschiffen. „Zum Glück ist die Nordmanntanne nicht so ausladend wie in manch anderem Jahr“, heißt es in einem Bericht. Sie passte also ‐ wenn auch knapp durch.

Baumeigentümer können sich melden

Jedes Jahr freut sich der städtische Bauhof übrigens, wenn Gartenbesitzer sich melden und ihre zu groß gewordenen Tannen, Fichten oder auch Mammutbäume abgeben wollen, sagte Robert Bollerhey, Fachbereichsleitung Grünanlagen, Stadtgärtnerei und Friedhof im Bauhof. Auch wenn Reisig anfällt, kämen die Männer vom städtischen Grünteam gern vorbei und holen es ab. Denn auch die Kindergärten und Schulen fragten für vielerlei Bastel- und Dekoarbeiten in der Weihnachtszeit nach Tannengrün.