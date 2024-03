Wangens Kunstturner stehen an der Tabellenspitze

Die Kunstturner der TG Wangen/Eisenharz haben sich in der Ebnethalle in Wangen ihren zweiten Heimsieg gegen die WKG Villingendorf/Rottweil gefeiert. Nun führt die Allgäuer Mannschaft die Tabelle der Verbandsliga mit drei gewonnenen Wettkämpfen an.

Mit 78:16 Scorepunkten ging der Wettkampf gegen die WKG Villingendorf/Rottweil alles andere als knapp aus. Durch Personalmangel aufgrund von Krankheit bei der gegnerischen Mannschaft konnten sich die Mannschaften laut Mitteilung der TG kein ebenbürtiges Duell liefern. Die Wangener kratzten mit 295,45 Punkten knapp an der 300-Punkte-Marke und lieferten somit eine Saisonbestleistung ab. Der kommende Gegner, die TSG Backnang, erreichte in der laufenden Saison bereits einmal eine Gesamtpunktzahl von 299,55 Punkten, was auf ein spannendes Duell um die Tabellenspitze hindeutet.

Der letzte Heimwettkampf der Saison ist am 6. April (Ebnethalle) gegen den TSV Lustnau.