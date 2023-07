Wangens Kinderfestkoch nimmt Urlaub, damit andere feiern können

Wenn in diesen Tagen die Wangener ihre Zeit im Festzelt verbringen, arbeiten andere dort. Einer von ihnen ist Markus Utz. Der 38–jährige Elektrotechniker lebt im Dreisamtal bei Freiburg, ist Vater von drei Kindern und hat ein ihm ganz eigenes Hobby: das Wangener Heimat– und Kinderfest. Um dort zu arbeiten, nimmt er sich jedes Jahr Urlaub und kommt auf eigene Kosten ins Allgäu.

Seit Montag ist er in Wangen

Gerade war die Lebensmittelüberwachung da, hat mit Markus Utz noch einmal das Wichtigste durchgesprochen. Später wird der Bieranstich und das Festzelt voll sein, werden die Besucher jede Menge Hunger und Durst mitbringen. „Ich bin schon seit Montag hier in Wangen“, erzählt Markus Utz.

Im „Gepäck“ hat er Frau und Kinder. Dennoch hat er beim Festzeltaufbau ab Dienstag mit Hand angelegt, am Mittwoch die Festzeltküche eingerichtet, Geräte ausprobiert, erste Lieferungen kontrolliert. „Markus Utz nimmt sich jedes Jahr Zeit und auch Geld in die Hand, um beim Kinderfest helfen zu können“, lobt Kinderfestkommissions–Vorsitzender Markus Orsingher.

Wie es zu dem Hobby–Job kam

Viele Jahre hat der gebürtige Bad Wurzacher in und um Wangen gelebt. Manuel Hitz, heute Beisitzer im Kinderfestkommissionsvorstand, lernte Markus Utz auf der Technikerschule kennen. „2012 hat mich Manuel gefragt, ob ich nicht helfen könnte“, erinnert er sich. Er half — und wurde ein Jahr später Mitglied der Kommission. Seit 2014 organisiert er die Kinderfestzeltküche — eine steile Karriere.

„Eigentlich bin ich zum Küchenmeisterposten gekommen wie die Jungfrau zum Kind“, grinst Markus Utz. An der Liebe zum Wangener Kinderfest hat auch die Liebe zu seiner Frau Verena und dem damit verbundenen Wegzug aus Wangen nichts verändert: „Ich helfe gerne und es macht mir Spaß, etwas zu bewegen.“ Seine Motivation sei eine tolle Küchentruppe, in der alle an einem Strang ziehen: „Und das Kinderfest ist etwas, was die Menschen in der Stadt miteinander verbindet.“

Zeitweise allein in der Küche

Selbst ist er ein echter Kinderfest–Fan, trifft dort viele alte Bekannte und freut sich auf den Freitag, an dem er sich — mit Familie — ins Altstadtfest stürzt und tatsächlich einen „freien“ Tag in seinem Urlaub verbringt. Danach folgen wieder mehrere Tage Arbeit beim und nach dem Fest.

Gewaltige 1,5 Tonnen Pommes und rund 7000 Wecken gehen an den drei Kinderfesttagen im Zelt über den Tresen: „Fleisch und Wurstwaren managen, auch mengenmäßig, die drei Wangener Metzgereien — ganz nach Bedarf.“ Dass die Produkte aus Wangen kommen, gehört zu jenen Dingen, die Utz wichtig und sehr viel wert sind. Zu „seinem“ Organisationsteam gehören mehrere Mitstreiter, die teilweise auch „vom Fach kommen“ und ihm die Treue halten: „Wir sprechen uns ab, wer welche Schichten übernimmt. Zeitweise muss man die Küche aber auch allein stemmen.“

„Brutalo–Schicht“ nach dem Umzug

Der Tag ist dreigeteilt in morgens, mittags, abends. „Brutal“, sagt Utz, sei besonders jene Schicht nach dem Kinderfestumzug am Samstag: „Da gilt es plötzlich 3000 Menschen zu versorgen — und die Nerven liegen da schon etwas blank.“ Dieses Jahr werden anderes Teammitglieder die „Brutalo–Schicht“ übernehmen: „Wir schauen uns mit den Kindern den Umzug an, mittags werde ich dann eine neue Küchenchefin einarbeiten, die mich bis 20 oder 21 Uhr unterstützt. Den Rest des Abends mache ich dann allein.“

Immer wieder gilt es natürlich auch, nach den Lagerbeständen, nach Pommes, Frittenfett, Salat, Gemüse und anderem zu schauen, nachzuordern, das Wetter im Auge zu behalten: „Wenn es so richtig heiß ist, wird nicht so viel gegessen.“ Das muss natürlich berücksichtigt werden.

Nachtschicht nach dem Fest–Ende

Nach dem Feuerwerk am Sonntagabend geht es laut Utz sofort ans Schrubben und Zusammenräumen: „Am Montagmorgen muss das Zelt leer sein. Und auch wenn einem noch der Sonntag in den Knochen steckt und die Nacht kurz gewesen ist, steht man um 7 Uhr auf der Matte — für den Zeltabbau.“ Nebenbei werden noch Waren und Leergut abgeholt, wird das Equipment wieder verräumt.

Am Mittwoch kommender Woche beginnt bei Markus Utz dann der eigentliche Urlaub, den er dann noch bis zum Wochenende in Wangen verbringt: „Mittlerweile benötige auch ich nach dem Fest noch eine Erholungsphase.“ Sie sei ihm gegönnt.