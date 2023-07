Wangens Kinderfest–Sonntag ist gerettet

„Es haben sich noch einige gemeldet. Das ist toll.“ Wangens Kinderfestkommissions–Vorsitzender Markus Orsingher hatte am Wochenende allen Grund zur Freude. Denn: Der Abschluss des Kinder– und Heimatfests ist gerettet. Es fehlen „nur“ noch 55 Helfer für entsprechende Schichten. Die bis dato im Raum schwebende Absage des Kinderfest–Ausklangs am Sonntagabend ist somit vom Tisch.

Dennoch ist Geduld gefragt

Unter jenen, die sich nun doch noch gemeldet haben, war auch ein 56–jähriger, ausschließlich englisch sprechender Mann, der in dieser Woche in Wangen Urlaub macht. Orsingher: „Er hat von unserem Helfermangel mitbekommen und sich per Mail bei uns gemeldet.“ Gemeinsam mit seiner Frau wird er nun am Donnerstagabend im Festzelt mithelfen.

Am Donnerstag– und am Samstagabend sind noch einige Schichten offen. „Es wäre schön, wenn sich noch der ein oder andere entscheiden könnte“, sagt der Kinderfestkommissionschef. Er bittet die Kinderfestbesucher auch schon im Vorfeld um Geduld, wenn manches ein klein wenig länger dauert: „Wir werden so manches kompensieren müssen und dadurch möglicherweise etwas langsamere Abläufe haben.“

Kommission steht zum Feuerwerk

Abgeschlossen wird der Sonntagabend mit dem großen Feuerwerk um 22.30 Uhr, das für die Verantwortlichen auch in diesem Jahr nicht zur Diskussion steht. Orsingher: „Eine zehnminütige Lichtershow von der Stange würde das Dreifache an Kosten bedeuten. Und wir stehen dazu: Ein so großes Fest braucht einen gebührenden Abschluss.“ Mit der Aussage tritt er auch Kritikern entgegen, die sich im vergangenen Jahren auch aus Gründen des Klimaschutzes für eine Streichung des Feuerwerkspektakels ausgesprochen.

Außerdem zur Einordung: In ein Feuerwerk investiert die Kommission einen vierstelligen Betrag, bei einer Lasershow würden die Kosten fünfstellig, wie Orsingher von entsprechenden Beispielen aus der Region weiß.

Für neue, kostengünstigere Ideen ist die Kommission dennoch offen. Vorschläge können über die Seite der Kinderfestkommission eingereicht werden. Dort können sich auch noch weitere Helfer melden.

Was beim Altstadtfest geboten ist

Doch nun zum Freitagabend: 17 Vereine haben sich in diesem Jahr für das Altstadtfest angemeldet. Zehn davon werden Essen anbieten. „Damit haben wir ein wenig mehr als im vergangenen Jahr und wir denken, wir können das Fest ordentlich durchführen“, so Markus Orsingher. Am Saumarkt sorgt der Verein Allgäus Finest für das Podium mit DJs und einem Band–Contest mit Abstimmung. Wer den Band–Contest gewinnt, darf Ende August beim nächsten Allgäus Finest auftreten.

Das gesamte Programm des Altstadtfestes und die Standorte der einzelnen Vereine sind über die Homepage der Kinderfestkommission oder auf der Stellwand neben der Marktplatzbühne ersichtlich. Beginn des Altstadtfestes ist um 17 Uhr. Sollte es regnen, wird das Altstadtfest abgesagt und nicht ins Festzelt verlegt. Die Entscheidung darüber fällt am Freitagvormittag.