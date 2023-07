Geschätzte 13.000 Besucher dürfte das Wangener Kinderfest seit Donnerstagabend allein im Bereich Festzelt gehabt haben, sagt Kinderfestkommissions–Vorsitzender Markus Orsingher. Weder ihm noch DRK–Bereitschaftsleiter Tim Haug waren am Sonntagnachmittag besondere Vorkommnisse bekannt.

„Das DRK hatte bislang 40 medizinische Hilfsleistungen, zehn Personen mussten, teils durch den Rettungsdienst, teils aber auch durch Angehörige, ins Krankenhaus gebracht werden“, teilt Haug mit. Wichtig: „Überwiegend waren es Schnitt– oder andere Verletzungen, aber kein einziger alkoholbedingter Notfall.“ Beim Festumzug waren 22 Helfer im Einsatz. Haug: „Das lief wirklich recht entspannt für uns.“

Einige „Depots“ in Büschen ausgehoben

Dass das Kinderfest aus Sicht des DRK so ruhig abläuft, sei auch das Ergebnis des Hartalkoholverbots, glaubt Haug. Schnaps und anderes Hochprozentiges wird im Übrigen beim Kinderfest nicht nur nicht verkauft, sondern es wird auch kontrolliert, ob Besucher versuchen, ihn einzuschleppen. „Wir haben einige Depots in den Büschen um das Festgelände ausgehoben und konfisziert“, berichtet Orsingher. Wer als Besucher „erwischt wird“, wird in einem ersten Schritt verwarnt und bei Wiederholung des Geländes verwiesen.

Je später es wird, desto höher die Präsenz

Auch Orsingher bezeichnete das diesjährige Kinder– und Heimatfest als „sehr friedlich“. Das Sicherheitskonzept besteht unter anderem aus den „Terror–Pollern“ an allen möglichen Einfahrtsstraßen. Die Polizei zeigte am Samstagabend kurzfristig Präsenz im Zelt und auch die Kommission hat beim Einsatz von Securityleuten noch einmal etwas aufgerüstet. Das Konzept sieht vor, dass je später der Abend ist, desto mehr Kräfte im Einsatz sind. Orsingher: „Uns ist die Sicherheit sehr wichtig. Daher gehen wir auch freiwillig über jene Zahl hinaus, die in der Gestattung vorgeschrieben ist.“