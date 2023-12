Wangens katholische Kirche verliert eine weitere Gruppierung

Die katholische Kirche in Wangen verliert ihre nächste Gruppierung: Nach der Kolpingsfamilie und der Katholischen Junge Gemeinde (KJG) der Kirche St. Martin stellt auch die Jugendkirche „#followhim“ ihre Aktivitäten ein.

Die Nacht der Lichter am vergangenen Sonntag war für die in Wangen ansässige Jugendkirche „#followhim“ des Dekanats Allgäu-Oberschwaben ein besonderer Abend, berichtet Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner. Denn es war die letzte Veranstaltung der Jugendkirche.

Was die Jugendkirche auf die Beine stellte

Nach der Gründung von „#followhim“ im Jahr 2016 habe es in den vergangenen Jahren viele verschiedene Formate und Angebote gegeben. Darunter waren laut Wößner Aktionen mit den Firmlingen, eine Vielzahl an Jugendgottesdiensten, Spätschichten im Advent und die Reihe „#geLEBTer Glaube“, in der verschiedene Personen von ihrem Glauben erzählten. Auch eine Jugendband namens „the followers“ war in dieser Zeit aktiv.

In den letzten Jahren wurde die Zahl der Mitglieder immer überschaubarer, der Fokus der Jugendkirche veränderte sich und neue Angebote entstanden, heißt es in dem Schreiben des Jugendseelsorgers weiter. Zuletzt kam noch die Pandemie hinzu, welche auch bei „#followhim“ ihre Spuren hinterlassen habe.

Seelsorger: „Wir wollen Platz machen“

„Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und dem Blick Richtung Zukunft entschieden die zwei verblieben Mitglieder die Jugendkirche #followhim aufzulösen“, schreibt er. Für alle Beteiligten sei dies kein leichter Schritt gewesen - und dennoch ein sehr bewusster und gut überlegter: „Wir wollen Platz machen und Raum schaffen und dies können wir nur, indem wir Manches lassen“, so Wößner. Er hatte die Jugendkirche seit 2019 betreut.

Im Herbst war bekannt geworden, dass sich die KJG von St. Martin aufgelöst hatte. Sie gab es fast 50 Jahre lang und war unter anderem durch die Organisation von Zeltlagern bekannt. Auch ihr fehlte der Nachwuchs. Ende vergangenen Jahres hatte die Kolpingsfamilie ihr eigenes Ende bekannt gegeben. Die Gründe für den Schritt waren ähnlich gelagert: Dem alternden und sinkenden Mitgliederstamm fehlte „frisches Blut“.