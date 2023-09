Wangens Kampf täglicher Kampf gegen „wilden Müll“

Manchmal sieht es nur schmuddelig aus, manchmal riecht man es schon von weitem — der „wilde Müll“, der täglich irgendwo im Stadtgebiet abgeladen wird. Dass in der Stadt dennoch nicht an jeder Ecke Abfall herumliegt, ist dem Bauhof zu verdanken, der mit sechs Mitarbeitern das stinkende Zeug laufend entsorgt. Vor kurzem schickte Roland Frisch aus Epplings der Redaktion Fotos von solchen unerlaubten Ablagerungen. Die „Schwäbische Zeitung“ ging daraufhin der Sache nach.

Hinterlassenschaften finden sich überall

Frank Müller, Leiter des Bauhofs, beklagt die „Bequemlichkeit der Leute“. Sei es nach einer Grillparty an der Argen, sei es eben an Bushaltestellen, Glas– und Kleidercontainern oder einfach am Straßenrand — überall finden sich die unschönen Hinterlassenschaften uneinsichtiger Zeitgenossen. Nach Corona sei das keinesfalls weniger geworden, so Müller. „Hier wird laufend Privatmüll entsorgt und dies ist sehr ärgerlich“, schrieb auch Roland Frisch an die „Schwäbische Zeitung“ und bezog sich auf Mülltüten an einer Bushaltestelle in der Epplingser Halde. Auch an Kleidercontainern und auf dem Parkplatz P 14 mitten in der Stadt habe er das schon beobachtet.

Die Mitarbeiter des Bauhofs sammeln andauernd vollgestopfte Mülltüten, alte Reifen bis hin zu Blumentöpfen an allen möglichen Stellen der Stadt oder angrenzenden Freiflächen und Wäldern ein. „Da findet sich einfach alles“, erzählt Frank Müller. Der Abfall aus öffentlichen Abfallbehältern sowie der „wilde Müll“ summieren sich jährlich auf eine Menge von 130 Tonnen.

Mehrweg scheint oft immer noch ein Fremdwort

„Gerade in der Altstadt,“ beobachtet Müller, „wird wo immer ein Papierkorb steht, auch anderes Zeug abgelegt, das da nicht hingehört.“ Dazu zählen vielfach Einwegverpackungen für die Pizza oder den Kaffee zwischendurch. Denn trotz des neuen Verpackungsgesetzes, wonach Läden, Restaurants, Bistros und Cafés für ihre To–go–Produkte Mehrwegverpackung anbieten müssen, kann der Bauhof „keinen Trend zu Mehrweg feststellen“.

Der Unrat landet wie auch der Müll aus den Papierkörben auf dem Sammelfahrzeug der Stadtreinigung. „Klar schauen wir dieses unerlaubt abgelegte Zeug auch durch, um rauszukriegen, wer das illegal entsorgt hat“, so Müller. „Das ist nicht gerade die schönste Arbeit, anderer Leute Müll zu durchsuchen“, weiß der Bauhofleiter. Und vor allem: Meist gelingt es nicht, diejenigen zu finden, die sich ihres Abfalls einfach in der Öffentlichkeit entledigt haben. Im Jahr 2022 gab es nach Angaben des Ordnungsamtes gerade einmal elf konkrete Anzeigen gegen Müllsünder, in diesem Jahr bisher lediglich eine.

Bußgelder schrecken offenbar nicht ab

Auch die möglichen Bußgelder schrecken Müllsünder offenbar nicht ab. Verena Evers von der Fachbereichsleitung Polizei–, Gewerbe–, Verkehrswesen der Stadt Wangen erklärte auf Anfrage: „Die Ahndung erfolgt in allen Fällen durch eine Verwarnung in Höhe von 55 Euro“. Die illegale Entsorgung von (Haus)-Müll gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeldern von bis zu 800 Euro geahndet werden. Bei größeren Mengen Abfall, Sperrmüll, bei Autos, Bauschutt oder giftigem Sondermüll kann die Strafe aber auch 10 000 Euro oder mehr betragen.

Johannes Sontheim (CDU–Gemeinderat), der sich mit der Problematik ebenfalls beschäftigt hat, klingt fast schon resigniert: „Mit manchen Problemen muss man leben“. Eine flächendeckende Videoüberwachung wäre seines Erachtens vermutlich teurer als wenn der Bauhof den „wilden Müll“ einfach mitnimmt. „Aber klar, die Ehrlichen zahlen’s mit“.