Den Begriff Integration benutzt die Integrationsbeauftragte der Stadt Wangen nicht so gerne. Der sei ein bisschen veraltet. Fragt man Anita Mutvar, wie sie ihre Aufgabe denn dann benennt, sagt sie:

Ich unterstütze bei Teilhabe. Anita Mutvar

Für die Zukunft hat Mutvar ein besonderes Projekt im Blick: einen offenen Treff im Herzen der Stadt.

Offiziell kümmert sich Mutvar um die Belange von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichten. Dass sie dabei aber regelmäßig auch mit Menschen ohne solche zu tun hat, wird beim Blick auf die Netzwerkarbeit der Integrationsbeauftragten deutlich.

Netzwerken gehört zu den Kernaufgaben

Seit sie im Jahr 2020 gestartet ist, bildet das Netzwerken den Kern ihrer Arbeit. Ziel sei es, die Gruppen, Menschen und deren Vertreter, um die es geht, persönlich zu kennen. Viel gehe es auch um den Kontakt zu Ehrenamtlichen, im Bereich Asyl und darüber hinaus. Aktuell etwa unterstützt sie ein Projekt, das Sprachmittler für wichtige Elterngespräche in Wangener Schulen sucht, also Menschen, die zum Beispiel gut Türkisch oder Arabisch und Deutsch sprechen, und für Eltern mit noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen übersetzen.

Was Mutvar in Wangen bislang vor allem vermisst, ist ein offener Treff als Ort der Begegnung - ähnlich dem Johanniter-Sonnentreff in Leutkirch, der ein offenes Café, Angebote der Familienförderung, Lebensmittelrettung und anderes gesellschaftliches Engagement in sich vereint. Ein Ort also, an dem jeder willkommen ist und sich einbringen und teilhaben kann, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte - vom einsamen Witwer bis zum Deutschlernenden auf der Suche nach einem Gesprächspartner.

Räume für offenen Treff als Ort des Austauschs gesucht

Die Projektidee steht bereits, was es in Wangen dazu noch braucht, sind öffentliche Räume, „und zwar zentral gelegen und hübsch, so dass auch mal Touristen reinschauen“, findet Mutvar. Dabei geht es ihr sowohl um Erreichbarkeit als auch um Sichtbarkeit.

Ihr Job, sagt Mutvar, bestehe viel daraus, herauszufinden, was es braucht, damit Teilhabe gelingt. Das kann zum Beispiel die Frage sein, wie Informationen und Wissen Menschen erreichen. Im Vorjahr etwa initiierte Mutvar mit dem Frauenfrühstück eine Veranstaltungsreihe mit Expertinnen, etwa zum Thema Arbeit oder psychische Erkrankungen.

Über Frauen können viele Themen in die Familien transportiert werden. Anita Mutvar

Um Teilhabe geht es Mutvar auch, wenn sie über etwas spricht, was sie interkulturelle Öffnung nennt. Rund 20 Prozent der Kreisbewohner, so schätze man, seien Menschen, die eine Migrations- oder Fluchtgeschichte nach offizieller Definition mitbrächten - die also selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden. Großelterngenerationen sind dabei nicht mehr berücksichtigt.

„Migration ist der Normalzustand“, sagt Mutvar, und der dürfte sich nach ihrem Dafürhalten noch deutlicher in den öffentlichen, sichtbaren Strukturen spiegeln. Dabei hat sie etwa den Anteil von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte in Verwaltungen, Vereinen und Organisationen im Blick. Oder auch Gemeinderäte.

Demokratiearbeit gehört auch dazu

Damit politische Teilhabe gelinge, benötige es allerdings noch ein paar mehr Türen, über die Zugang möglich werde, findet Mutvar. Das kann ein Zusatzangebot in Form eines Infoabends sein, oder auch die Aufbereitung von allgemeinen Informationen zu Wahlen in leicht verständlicher Sprache. Für letzteres plant Mutvar mit Behindertenorganisationen zusammenzuarbeiten, denn diese hätten bereits entsprechende Informationen in Leichter Sprache vorliegen. „Das macht es für Nicht-Deutsch-Muttersprachler auch einfacher, zu verstehen.“ Praktische Demokratiearbeit gehört also auch zu den Aufgaben der Integrationsbeauftragten.

Warum der Begriff Integration zu kurz greift

Und warum nun mag sie den Begriff Integration nicht? Lange habe der Begriff nur gemeint, dass neu Hinzugekommene sich an die Mehrheit der lang Dagewesenen anpassen, sagt Mutvar. Ihr greift der Begriff daher im Allgemeinverständnis zu kurz. Etwa, weil es für gelingende Integration und Teilhabe mehr braucht, als dass sich Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte anpassen.

In ihrer Arbeit als Integrationsbeauftragte stelle sie regelmäßig fest, dass sie auch andere Gruppen berücksichtigen müsse, beispielsweise Behinderte oder Menschen am Rand der Gesellschaft. Diese bräuchten oft ähnliche Brücken, um an der Mehrheitsgesellschaft teilhaben und mitwirken zu können. „Integration“, sagt Mutvar daher bewusst, „ist die Chance, Weichen für das Zusammenleben zu stellen, und Antworten zu finden auf die Frage: Wo wollen wir gemeinsam hin?“