Wangener Innenstadt ohne Autos: So lief der Versuch am Wochenende ab

Hat es am schwülwarmen Wetter gelegen oder daran, dass viele Menschen bereits am Vortag in der Innenstadt waren, den Händlerflohmarkt besuchten und ihre Einkäufe tätigten? Die Straßen waren am Freitag auf jeden Fall mehr belebt als am Samstag.

Am frühen Samstagmorgen befand sich Alois Müller bereits auf dem Heimweg. Nicht ohne sich vorher ein Bild von den leeren Straßen und Gassen der Altstadt gemacht zu haben. „Eine tote Altstadt nutzt niemanden“, sagte er auf Anfrage und erklärte seinen Zweifel an der Initiative so: „Ich verstehe das Anliegen zwar, aber es muss ein Nutzen damit verbunden sein. Leere Parkplätze sind da zu wenig. Wenn man die Innenstadt beleben will, dann müssen die Händler zum Beispiel Aktionen starten. Die Sache braucht ein ausgereiftes Konzept!“

Meinungen gesammelt

Diese Meinung vertrat auch Johannes Waltenberger, Vorsitzender des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen. Pünktlich zur Eröffnung des Infostandes bei der Weinstube „Zum Kornhausmeister“ kam er mit einer rollenden Plakatwand die Bindstraße entlang. Er verwies auf die vielen dort angebrachten Zettel mit Stimmen zum Thema, die am Tag zuvor gesammelt worden waren. Fein säuberlich nach „Pro“ und „Contra“ getrennt.

Rebecca Mennig und Johannes Waltenberger von den Grünen haben schon am Freitag Stimmen zum Thema „autofreie Altstadt“ gesammelt. (Foto: Vera Stiller )

Auch Waltenberger redete einem guten Konzept das Wort, das Befreiungen für Zulieferer, Hotelgäste oder Gehbehinderte mit einbinden soll und sagte: „Poller rein und alles verbieten, das geht nicht!“ Für ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer sprach sich Vorstandskollegin Rebecca Mennig aus. Sie hatte zuvor Klagen über Fahrradfahrer gehört, die nicht nur Straßenschilder missachtet, sondern sich ebenso rücksichtslos gegenüber Fußgänger verhalten hätten.

Absperrung weggeräumt

„Wir Grünen setzen zwar auf das Fahrrad, aber so ein Benehmen können wir nicht tolerieren“, sagte die junge Frau voller Bestimmtheit. Neben ihr stand Kreisvorsitzender Klaus Häring–Becker und pflichtete ihr bei. Als dieser hörte, dass die Absperrung für Autofahrer am Beginn der Einfahrt in die Altstadt aus Richtung Leutkirch kommend weggeräumt worden war, wollte er umgehend „nach dem Rechten schauen“.

Kaum gesagt, kamen die ersten Autos auch schon die Bindstraße entlang. „Das ist die Macht der Gewohnheit“, sagte eine Fahrerin und zeigte sich reuig. Eine weitere glaubte, dass das Einfahrverbot nur für den Freitag gegolten habe. Schwierig wurde es, die „beruhigte Testzone“ wieder zu verlassen. „Schnell mal über den Markt flitzen“ hatte dazu geführt, dass Autofahrer direkt vor und neben der Absperrung „Saumarkt“ geparkt und keine Lücke zum Durchkommen gelassen hatten. „Hilfreiche Passanten“ räumten Teile der Sperre zur Seite.

„Sonst sind immer die Politessen zur Stelle, aber wo sind die?“ mahnte Fußgänger Jürgen Späth an. Andere hätten an dieser Stelle auch gerne die Polizei gesehen.

Umfrage-Zettel mit Zuspruch für autofreie Stadt

Während das Ehepaar Weber aus Eglofs davon sprach, das Auto seit Jahren in der Tiefgarage des E–Centers abzustellen und dann ihren Weg zu Fuß fortzusetzen, vertrat Andreas Köpf aus Epplings eine andere, eine rigorose Meinung. Die Bäckertüte in der Hand rief er im Vorbeieilen: „Wenn ich mit dem Auto nicht in die Stadt fahren kann, dann kaufe ich zukünftig in einem Geschäft außerhalb ein, wo ich vor der Tür parken kann!“

Keine Arbeit hatten die drei Mitglieder des gemeinnützigen Umweltverbandes VCD. Ihr Angebot war, kostenlose Radchecks vorzunehmen. So beschränkten sie sich auf Information und Demonstration an eigenen Zweirädern. Mehr los war bei der Metzgerei Joos. Hier lagen Kundenbefragungsbögen aus. Ein Blick darauf zeigte, dass mehr Kunden ihre Lebensmittel auch dann in der Altstadt einkaufen würden, wenn sie dort nicht mehr parken könnten als umgekehrt.

Der sichere Parkplatz

Interessant auch von einer in der Karlstraße wohnenden Familie mit kleinem Kind zu hören, dass man Angst davor habe, „am Wochenende den sicheren Parkplatz vor der Haustür zu verlieren“. Dagegen hielt Jörg von Veen, der grundsätzlich davon überzeugt war, „die Altstadt würde autofrei gewinnen“. Allerdings stellte er im gleichen Atemzug die Frage: „Um wie viele Straßen mit Parkbuchten handelt es sich eigentlich?“

Absperrung zur Seite räumen – und schon ist die Durchfahrt von der Bind- zur Karlstraße garantiert. (Foto: Vera Stiller )

Die Antwort konnte am Abend Johannes Waltenberger geben. Er hatte sich die Mühe gemacht, die öffentlich verfügbaren Parkplätze in der Stadt zu zählen. Nicht berücksichtigt wurden von ihm alle Behindertenstellplätze, die Parkplätze für das Aufladen von Elektroautos und auch die von Gastronomie oder Baustellen belegten Plätze. Für die Oberstadt kam er auf 22, für die Unterstadt auf 62 Plätze und resümierte: „Speziell für die Oberstadt mit 22 Parkmöglichkeiten finde ich das Ergebnis, vor allem an der Anzahl der Geschäfte gemessen, doch beachtlich gering.“