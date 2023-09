Eine Stunde lang wollen Radfahrer am Freitag, 22. September, in Wangen demonstrieren. Zu der Fahrraddemo lädt der Ortsverband Wangen/Amtzell/Achberg von Bündnis90/Die Grünen ein. Mit der als Kidical Mass bezeichneten Aktion soll mehr Sicherheit von Rad fahrenden Kindern und Jugendlichen gefordert werden.

Familien sind ausdrücklich zur Demo eingeladen

Die Kidical Mass ist ein Ableger der Critical Mass, einer weltweiten Bewegung, die seit Jahrzehnten große Gruppen von Radfahrern auf die Straßen bringt, teilt der Ortsverband mit. Mit der Kidical Mass lege man dieses Jahr speziell auf die Sicherheit von Rad fahrenden Kindern und deren Schulwege. Dementsprechend sind ausdrücklich auch Familien mit Kindern eingeladen, sich an der Veranstaltung zu beteiligen.

Die Demo beginnt am Freitag um 17 Uhr auf der Nordseite des Bahnhofs (Pendlerparkplatz) und endet eine knappe Stunde später auf dem Erba–Gelände beim portugiesischen Kulturverein, wo ein lockerer Austausch der Teilnehmer geplant ist.

Es soll keinen „Kulturkampf“ in Wangen geben

Keinesfalls wolle man „mit der Demo den Kulturkampf „Fahrrad gegen Auto“ nach Wangen bringen“, so der Vorsitzende des Ortsverbands, Johannes Waltenberger. Der bestehende Platz auf den Straßen müsse lediglich fairer aufgeteilt werden, sodass sich auch Radfahrer auf den Straßen sicherer fühlen können.

Neben Radwegen und Schutzstreifen seien auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und ausreichende Abstellmöglichkeiten innerhalb der Innenstadt ein adäquates Mittel, um langfristig mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen. Das sei auch zum Wohl der verbliebenen Autofahrer, „denen damit mehr Platz auf den Straßen und Parkplätzen in Wangen“ bleiben würde.

Der Grünen–Ortsverband mahnt auch auf kommunaler Ebene eine Mobilitätspolitik an, „die das Auto nicht mehr in den Mittelpunkt aller Überlegungen“ stelle. Man könne sich Wangen sehr gut als Vorreiter in Sachen Fahrradmobilität vorstellen. „Wir könnten doch das Kopenhagen des Allgäus werden. Eine Vorzeigestadt in Sachen Radverkehr“, so Waltenberger.

Grünen–Ortsverband vermisst Verbesserungen

Der Ortsverband spricht laut Pressemitteilung von „keinerlei Verbesserungen“ seit der Fahrraddemo im vergangenen Jahr, und fordert erneut ein Radverkehrskonzept. „Damit wäre über Jahre hinweg klar, auf welchen Routen eher Radfahrer und auf welchen eher Autos die Stadt durchqueren würden“, so die zweite Vorsitzende Rebecca Mennig. Auch fehlten bislang verlässliche Daten, auf welchen Routen sich in Wangen die meisten Radfahrer bewegten.