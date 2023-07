Wangens Gemeinderat hat ein wahres Mammutprogramm vor der Brust

Mit einem wahren Mammutprogramm verabschiedet sich der Wangener Gemeinderat am kommenden Montag, 24. Juli, in die Sommerpause. Satte 16 Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm — darunter einige zu besonders wichtigen oder viel diskutierten Themen. Ein Überblick.

NTW–Gelände: Lange war es ruhig um den bereits 2017 in die Wege geleiteten Bebauungsplan zur Industriebrache entlang der Isnyer Straße. Jetzt geht das Verfahren nach rund einem Jahr weiter. Die Stadt hat die umfangreichen Stellungnahmen von Behörden und Öffentlichkeit zu dem Millionen–Projekt der Friedrichshafener HKH–Unternehmensgruppe zusammengestellt und bearbeitet, die das Areal mit einer Mischung aus Gewerbe, Wohnen und anderem neu aufleben lassen will. Laut Unterlagen sind Änderungen im Detail zu erwarten.

Leutkircher Straße: Auch der nächste Schritt für die von privater Hand geplante Nachverdichtung zwischen Leutkircher Straße und Schießstattweg steht an. Die Stadt präsentiert einen Kompromiss zwischen den potenziellen Bauherren und der Nachbarschaft. Danach soll es eine Höhenbegrenzung der möglichen neuen Wohngebäude und größere Mindestabstände zu Nachbargrundstücken geben. Grundlage ist ein Ortstermin von Stadt, Rat und Anliegern Anfang Juli.

Flüchtlingsunterbringung: Bestehende oder zuletzt entstandene Unterkünfte reichen auf Sicht nicht mehr. Deshalb muss die Stadt weitere planen. In der Kernstadt ist eine im Bereich Wertstoffhof, Bauhof, Feuerwehr angedacht — zusätzlich zu der dort jüngst unter Kreisregie entstandenen. Außerdem hat die Stadt eine Freifläche beim Friedhof am Gehrenberg im Blick. Auch die Ortschaften sollen künftig Geflüchtete und andere Wohnungslose unterbringen. Bislang ist das nur in Karsee der Fall.

Buswartehäuschen: Für Diskussionsstoff im Rat hatte zuletzt die Zukunft des viel genutzten, aber in die Jahre gekommenen Warteunterstands am Zentralen Omnibusbahnhof gesorgt. Jetzt schlägt die Verwaltung einen Abriss und Neubau sowie die Errichtung von Toilettencontainern vor — alles mit einer großzügigen Überdachung.

Finanzen: Mit einiger Spannung ist der Quartalsbericht von Kämmerin Yvonne Winder zu erwarten, da die Haushaltslage deutlich angespannt ist. OB Michael Lang hatte vor kurzem für das kommende Jahr bereits angekündigt, dass im kommenden Jahr wahrscheinlich kein Weg mehr an Steuererhöhungen vorbei führt — wahrscheinlich aufgrund und Boden.

Verkehr: Eigentlich geht es beim Umbau der Waltersbühl–Kreuzung und dem Bau einer Linksabbiegespur auf der L320 zwischen Kernstadt und Lottenmühle nur um die Vergabe von Aufträgen. Klar aber ist: Wie so vieles derzeit werden auch diese sehr zeitnah anstehenden Projekte (deutlich) teurer als ursprünglich erwartet.

Die Gemeinderatssitzung beginnt bereits um 17 Uhr und beginnt wie üblich mit der Einwohnerfragestunde. Außerdem geht es unter anderem um die Stromtrasse über das geplante Gewerbegebiet bei Herfatz, den aktuellen Mietspiegel, die Pläne für die im Rahmen der Landesgartenschau entstehende Argenwiese sowie um Jahresabschlüsse von Stadtwerken und Abwasserwerk.