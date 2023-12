Wangens erster Weihnachtsmarkt an einem Sonntag kommt gut an

Wer am Sonntagnachmittag durch die Altstadt schlenderte, konnte durchaus überrascht sein. Der erste Sonntags-Weihnachtsmarkt lockte bei kaltem, aber trockenem Wetter durchaus eine Menge Leute an - jedenfalls deutlich sichtbar mehr als sonst am „langen Einkaufsabend“ am Freitagabend, auf den die Leistungsgemeinschaft (LG) Handel und Gewerbe als Veranstalterin in diesem Jahr verzichtet. Nach drei Samstags-Weihnachtsmärkten ließ sich nun eine erste Bilanz ziehen - mit LG-Geschäftsführer Christoph Morlok und mit Gastronom Markus Stoffel, der für die Stände an der Lions-Weihnachtspyramide an der Eselmühle verantwortlich zeichnet.

Bei Schnee kamen nur wenige Besucher

Morloks Rückblick auf die Wangener Weihnachtsmärkte ist differenziert: „Der erste war zwar optisch und von der Stimmung her recht schön, schneefallbedingt waren aber nur wenig Besucher da.“ Beim Markt vor dem zweiten Advent begann es dann bereits gegen 17 Uhr zu regnen. „Am besten war das dritte Adventswochenende“, urteilt Morlok. Seinen Worten zufolge kam das Konzept, die Spitalstraße mit Ständen zu bestücken und damit den Markt auszuweiten, gut an:

Das wird von vielen wohlwollend angenommen. Man hat mehr Platz, wird nicht so sehr gedrängt und kann auch die Stände besser einsehen. Christoph Morlok

Mit 55 Ständen waren an den Samstagen rund zehn Anbieter mehr vertreten als bislang. Die Leistungsgemeinschaft versucht laut Morlok auch, häufiger vertretene Händler an den verschiedenen Tagen an verschiedenen Plätzen anzusiedeln: „Ich bin für eine Durchmischung, damit es für die Besucher interessant ist, durchzulaufen und sich umzusehen.“

Seiner Einschätzung zufolge war das dritte Adventswochenende aus Händlersicht das bislang erfolgreichste. „Gestern und heute habe ich von den meisten Händlern gehört, dass es super war“, berichtete Morlok am Sonntagabend. Der Sonntagsmarkt, der von 12 bis 17.30 Uhr besucht werden konnte, ist neu, bot aber keine offenen Geschäfte. Das könnte sich ändern: „Es wäre eine Überlegung wert, ob wir da ab 2025 einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag mit dranhängen“, sagte Morlok. Im kommenden Jahr wird es bereits mit dem Ostereiermarkt einen zweiten Sonntag mit geöffneten Läden geben.

Hoffnungen liegen auf dem kommenden Samstag

Morlok ist sich sicher, dass - bei entsprechendem Wetter - auch der vierte Weihnachtmarkt am kommenden Samstag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr gut laufen wird: „Da sind dann schon viele Weihnachtsheimkehrer zu Hause.“ Als gute Ergänzung sieht er auch das Treiben rund um die Weihnachtspyramide an der Eselmühle, die von Freitag bis Sonntag geöffnet hat: „Dadurch können die Leute am Samstagabend dorthin gehen - und wir ungestörter abbauen.“ Wünschen würde sich der LG-Geschäftsführer allerdings, dass die Pyramide und die umliegenden Essensstände ebenfalls bereits um 10 Uhr statt erst zur Mittagszeit öffnen.

Und wie kam der Sonntagsmarkt - mit etwas weniger Ständen als an den Samstagen - bei den Händlern und Marktbesuchern an? „Besser als der Freitagabend“, fand Karin Brugger von Brugger’s Geschenk- und Krippenstube. Ähnlich sieht es auch Markus Berte von der Wangener Narrenzunft, die auf dem Marktplatz den Glühweinverkauf verantwortet. Dass die Geschäfte zu hatten, fand der Wangener Peter Moschkau „eigentlich recht schön“: „Dann kann man den Weihnachtsmarkt als reinen Weihnachtsmarkt erleben - und die Geschäftsleute können auch kommen und schauen.“ Hätte er die Wahl zwischen Freitagabend und Sonntag wäre er „in jedem Fall für den Sonntag“.

Die Pyramiden-Zeit geht in die Verlängerung

„Sehr gut gelaufen“ sind nach Aussage von Wirt Markus Stoffel auch die Tage an der Lions-Weihnachtspyramide an der Eselmühle, wo er gemeinsam mit dem Hinderofencafé, dem Museumscafé und dem Ratsstüble bewirtet: „Auch wenn wir an den ersten beiden Wochenenden Wetterpech hatten, wurde das gut angenommen.“ Am Sonntagabend trat der Singer und Songschreiber Dian auf, der Platz war auch nach 18 Uhr noch gut besucht. Das Museumscafé meldete schon gegen 17.30 Uhr „ausverkauft“, auch Stoffel’s Stadtbräu musste nachordern.

„Gegenüber dem vergangenen Jahr haben wir hier mit unserem Programm einen ordentlichen Publikumszuwachs und auch der Umgang zwischen uns Gastronomen funktioniert megagut“, freut sich Markus Stoffel. Das Gastronomen-Quartett hat sich daher entschlossen, das Märktle mit seinen Essen und Getränken nicht nur am kommenden Wochenende, sondern auch in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 3. bis 6. Januar bei gutem Wetter ab 14 Uhr bis in die frühen Abendstunden offen zu halten. Am 27. Dezember gibt es ab 17 Uhr eine Apres-Ski-Party mit der Band „Scho wieder mir“.