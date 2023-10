Wangens Bürgerstiftung zählt zu den zehn besten in Deutschland

Dass die Bürgerstiftung Wangen als eine der erfolgreichsten in Deutschland gilt, war den Mitgliedern bereits länger bekannt.

Doch diese Nachricht der Stiftung Aktive Bürgerschaft war auch für Vorstand Volker Leberer überraschend: Im Report „Bürgerstiftungen 2023“ liegt die Wangener Stiftung auf Rang 8 bezogen auf die Spendengewinnung im Jahr 2022, im Verhältnis zur Einwohnerzahl Wangens sogar auf Platz 1, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Report berichtet jährlich über die Ergebnisse bei den Zielen der Fördersumme, der Spenden und der Vermögensentwicklung. Sie gibt damit den einzelnen Bürgerstiftungen in Deutschland einen Blick auf ihre Stellung bei der Realisierung ihrer Ziele. Ausschlaggebend für die Spitzenplatzierung war laut Bericht die Einnahme von 519.000 Euro aus Spenden. Sie kamen wesentlich durch die Übernahme des Vermögens des aufgelösten Hallenbadfördervereins Ende 2021 zustande.

„Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung“, sagt Volker Leberer. „Sie zeigt, dass die Arbeit der Bürgerstiftung in der Bürgerschaft anerkannt ist und als verlässlich gilt. Dies ist das Verdienst aller in Vorstandschaft und Stiftungsrat Engagierter.“

Wie die Stiftung entstand

Begonnen hat laut Stadt die Erfolgsgeschichte der Bürgerstiftung Wangen mit dem Nachlass von Emil Moryc und Elfriede Rickmann. Das Ehepaar hatte mehr als 350.000 Euro mit dem Hinweis hinterlassen, das Geld nur für bedürftige Kinder und Jugendliche zu verwenden. Dieser Nachlass führte 2012 zu ihrer Gründung.

Mitglieder der Bürgerstiftung freuen sich gemeinsam über den Baufortschritt. Derzeit wächst der Betonkern, die Holzkonstruktion wird voraussichtlich im Lauf des Oktober entstehen. (Foto: Stadt/sum )

Bis heute wurde die Bürgerstiftung immer wieder mit Spenden und großen Nachlässen bedacht, wie zum Beispiel von Eberhard Heine, Josef Titscher, Elisabeth Martina Waldner und anderen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Sie hätten es ihr ermöglicht, im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte im Bereich Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit, für mildtätige Zwecke, zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen und für Zwecke der Bildung, Erziehung und Sport umzusetzen oder zu fördern.

Welche Projekte es konkret gibt

Dazu gehört neben anderen die regelmäßige Weihnachtsspende an bedürftige Menschen. „Die zahlreichen Dankschreiben von Personen, die bedacht wurden, zeigen, wie wertvoll diese Spenden sind“, so die Verwaltung weiter. Die Stadtbücherei bekam eine Zuwendung, die es ermöglicht, unter dem Titel „filmfriend“ hochwertige Filme und Sendungen online anzubieten. In Anspruch nehmen können das Angebot die Büchereinutzer.

Ebenfalls an Senioren richtet sich das schon mehrere Jahre erfolgreich laufende Projekt „Musizieren in den Seniorenheimen“ durch das Trio Sontheim, Keller, Wieschalla sowie das Projekt „Musikgeragogik“ in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Ein „Clownprojekt für die Bewohner des Altenheims am Klösterle 12“ profitiert ebenfalls von einem Zuschuss der Bürgerstiftung.

Wie es um den Neubau für Senioren steht

Weiter geht auch das Projekt, mit dem Grundschulkinder an Bücher herangeführt werden. Literaturpädagogin Andrea Wartemann geht unter dem Titel „Starke Bücher ‐ starke Kinder“ im Namen der Bürgerstiftung durch Schulen, um den Kindern diesen Erfahrungsschatz nahezubringen.

Neben den laufenden Projekten realisiert die Bürgerstiftung Wangen gegenüber dem Klösterle den Bau eines Hauses mit zwölf Wohnungen für möglichst alleinstehende Personen mit geringem Einkommen. Damit komme sie dem Vermächtnis von Elisabeth Martina Waldner nach.

Dies sieht vor, ihre Erbschaft zur Unterstützung älterer Menschen und Personen mit relativ geringen Alterseinkünften zu verwenden. Voraussetzung sei, dass sie mindestens 20 Jahre Bürger der Stadt Wangen sind. Im Erdgeschoss ist ein Gemeinschaftsraum geplant, der auch für lokale kleinere Sportveranstaltungen genutzt werden kann. Er wurde durch das Kapital des Hallenbadfördervereins möglich.

Das Haus steht am Klösterle an einem der Zugänge zur Landesgartenschau 2024 und soll soweit fertig sein, dass es dann auch besichtigt werden kann.