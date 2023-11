Es ist wohl so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Unterführung der B32 unter die Gleise am Bahndamm kommt ‐ knapp 80 Stellungnahmen allein von Privaten hin und erneuter, grundsätzlicher Diskussionsbedarf der GOL her. Trotzdem wirft das nach der Landesgartenschau anstehende Mammutprojekt auch nach jahrzehntelanger Planungsarbeit viele Fragen auf ‐ längst nicht allein, was die noch immer vagen Zeitpläne angeht. Sie sind viel tiefgreifender.

Wer am Montagabend der Gemeinderatssitzung folgte, erhielt einen guten Eindruck davon, wie sich das Gesicht der nordwestlichen Einfahrt in die Innenstadt in den kommenden Jahren verändern wird, um das leidige Warten vor den Bahnschranken der Vergangenheit angehören zu lassen. Doch lässt sich ein besser fließender Verkehr tatsächlich erreichen? Nach Stand der Dinge sind daran erhebliche Zweifel angebracht. Das liegt nicht an der grundsätzlich nach wie vor sinnvoll erscheinenden Unterführung selbst. Nein, die Probleme ergeben sich aus der verkehrlichen Gemengelage drumherum. Einige Beispiele:

Zwei neue Hindernisse

Punkt 1: Es klingt widersinnig, ein Hindernis abzuräumen und durch zwei neue zu ersetzen. Genau das aber dürfte der Fall sein. Denn statt der Bahnschranken soll es auf beiden Seiten der Unterführung neue Ampeln geben: eine an der Zeppelin-, die andere an der Gegenbaurstraße. Der Bau von Kreiseln erscheint übergeordneten Planern ein Ding der Unmöglichkeit, weil es an Platz und den Grundstücken fehlt, das Gelände zu abschüssig ist beziehungsweise die Verkehrsdichte zu groß ist.

Zusätzlicher Verkehr droht

Punkt 2: Rund 20.000 Autos und 1000 Lastwagen quälen sich schon jetzt pro Tag durch Wangens Nadelöhr Nummer eins. Nach dem Bau der Unterführung werden es aber nochmals mehr sein. Erstens, weil bessere Straßen grundsätzlich zusätzlichen Verkehr anlocken. Zweitens, weil die Gegend am Bahndamm selbst in absehbarer Zeit nicht nur Durchfahrt, sondern Ziel vieler Autofahrer werden wird. Rewe und Fahrrad Keller ziehen auf die Kutter-Brache und wollen sich vergrößern. Dazu kommt weiteres Gewerbe, nebenan vor allem aber der neue Standort des Elektrofachmarkts Expert. Allesamt werden sie Verkehr regelrecht anziehen.

Längere Wege für Busse

Punkt 3: Der Weg zum Bahnhof und zum Busbahnhof verschlechtert sich, weil ein Abbiegen von der B32 in die Bahnhofstraße nicht mehr möglich sein wird. Das erzeugt zusätzlichen (Zubringer-)Verkehr auf anderen Strecken, etwa auf der Gegenbaurstraße und damit dem inneren Altstadtring sowie auf dem unteren Teil der Bahnhofstraße. Mehr noch ins Gewicht fällt aber die Frage, was aus den Bussen selbst wird. Zumindest vom jetzigen Standort des ZOB aus müssten sie Umwege nehmen, die Fahrten dauern somit länger und werden damit ein Stück weit unattraktiver.

Nachteile für Fußgänger

Punkt 4: Deshalb macht der (teilweise) Umzug des ZOB auf die andere Seite der Schienen Sinn, erzeugt aber neue Probleme ‐ zumindest dann, wenn die Aufzüge am Bahnhof weiterhin oft außer Betrieb sind. Ein barrierefreies Umsteigen zwischen Bus und Bahn ist in diesem Fall nicht mehr möglich.

Zwei Ampeln auf 100 Metern

Punkt 5: Nochmal zurück zu den Autos. Stand jetzt soll die Ampel an der B32/Leutkircher Straße Bestand haben. Neben der wahrscheinlich neuen an der Gegenbaurstraße wäre das die zweite in einer Entfernung von nicht einmal 100 Metern. Stop-and-Go-Verkehr ist da vorprogrammiert. Eine andere Lösung ist nicht in Sicht, denn nach städtischen Untersuchungen ist ein gemeinsamer, länglicher Kreisel zwischen beiden Kreuzungen schwerlich möglich. Der Grund: An der B32/Leutkircher Straße gibt es aus beiden Richtungen sehr viele Linksabbieger. Sie alle müssten sich durch den Kreisverkehr quälen und würden ihn wahrscheinlich überlasten.

Und was ist die Quintessenz des Ganzen? Es droht die ernsthafte Gefahr, dass Verkehrsprobleme nicht gelöst, sondern nur verlagert ‐ und obendrein neue geschaffen werden.