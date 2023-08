Tausche Allgäu gegen den Big Apple: Die Wangener Friseurmeisterin Vanessa Hermann wird im September bei der New York Fashionweek dafür sorgen, dass die männlichen Modells gut gestylt auf den Laufsteg gehen. Die 29–Jährige ist eine von 33 Haarstylisten aus Deutschland, die auf Einladung des Creative Directors der Modeshow, Gary Baker, dort tätig sein werden. Für die junge Geschäftsfrau ist es ein Schritt „raus aus der Komfortzone“.

Fragt man Vanessa Hermann, wo sie sich auf einer Ehrgeizskala von 1 bis 10 einordnet, sagt sie 20 und lacht: „Ich bin sehr ehrgeizig.“ Das glaubt man gleich, immerhin eröffnete sie schon im Alter von 24 Jahren ein eigenes Friseurgeschäft — nur für Männer: Seit 2018 führt sie die Barberie in der Schmiedstraße der Wangener Altstadt als reinen Herrensalon und Barbershop mit heute zwei Mitarbeitern — einer Frau und einem Mann. „Den haben wir nicht eingestellt, weil er ein Mann ist, sondern weil er ins Team passt“, stellt sie klar.

Am Anfang habe es schon ein paar Sprüche gegeben, dass sie als Frau in einem traditionell männerdominierten Handwerk nichts zu suchen habe. Groß interessiert haben Vanessa Hermann diese Sprüche nicht, sie hat sie einfach überhört. Aktuell macht die gebürtige Wangenerin eine Fortbildung zur Friseurtrainerin (HWK). Sie will ihr Wissen künftig in Seminaren weitergeben.

Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen

Zur Fashionweek kam Hermann nun über Hussein Saleh, der sie anfragte. Der Friseurunternehmer und Businesscoach aus Ravensburg ist einer der drei Macher der Friseurberatungsinitiative Grenzenlos, über die der Kontakt zur Fashionweek entstand.

Ich freue mich wahnsinnig, und hoffe, dass ich für mich und mein Geschäft mitnehmen kann, was geht“, sagt Hermann, über die bevorstehende Zusammenarbeit mit anderen Stylisten aus aller Welt.

Dabei ahnt sie schon, dass ihre Aufgabe dort mit ihrem Friseuralltag in Wangen nicht viel zu tun haben wird.

„Das ist komplett außerhalb meiner Komfortzone“, sagt sie und weiß, dass sie nicht nur ihre Flugangst überwinden und mit wenig Schlaf auskommen muss. Ruppige Designer, unpünktliche Models, Zeitdruck und Stress pur kann sie sich vorstellen, bleibt aber zuversichtlich. „Das darf man nicht persönlich nehmen. Ich schaue, dass ich mein Bestes abliefere.“ Bei der New York Fashionweek vom 8. bis 13. September stellen Top–Modedesigner ihre neuen Kollektionen vor. Sie gehört zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt.

Bei Bootcamp in Hannover auf Modewoche vorbereitet

Ganz unvorbereitet fliegt Hermann indes nicht über den Atlantik. Ende Juli war sie für ein Wochenende auf einem vorbereitenden Bootcamp in Hannover, zusammen mit ihren 32 Mitreisenden. Dort erwartete sie ein Vorgeschmack auf die Arbeit bei der Modewoche: Wenig Pausen, arbeiten unter Zeitdruck und im Zweierteam an einem Kopf. So sei ein Styling beispielsweise einmal kurz vorgemacht worden, dann hatten sie 15 Minuten Zeit, es nachzumachen. Dabei müsse man sich auf genau das einlassen, was gefordert sei und der Modesprache des Designers entspreche, damit zum Beispiel auch auf Bildern mit mehreren Models keines haarstyle–technisch aus dem Rahmen falle.

Und noch eine Herausforderung hat Hermann schon erkannt: „Ich kann den Models dort nicht die Haare waschen.“ Sie müsse die Haare so übernehmen, wie die für die vorige Show gestylt wurden und dann möglicherweise schnell einen ganz anderen Look für die Show des nächsten Designers stylen.

Wie genau es bei der Fashionweek dann laufen, mit wem sie zusammenarbeiten wird, werde sich erst vor Ort zeigen. Aktuell geht die Friseurmeisterin aber davon aus, dass sie nur für die männlichen Models eingeteilt wird.

Erste berufliche Schritte in Gebrazhofen und Leutkirch

Dass Vanessa Hermann im Herrenfriseurhandwerk gelandet ist, kommt dabei nicht von ungefähr. „Ich habe schon in der Ausbildung gemerkt, dass mir das exakte Schneiden besonders Spaß macht — und das hat man eben vor allem bei Männerhaarschnitten“, erklärt sie.

Ihre Ausbildung machte sie bei einer Friseurin in Gebrazhofen, setzte zügig den Meister darauf und arbeitete eine Zeit lang in einem Leutkircher Friseursalon rein im Barbierbereich, bevor sie sich 2018 selbständig machte und seither in ihrer Barberie Männern Haare, Bart und Augenbrauen stutzt — oder auch mal von einem angesagten, aber zur Kopfform unpassenden Schnitt abrät. „Auch Männer genießen Service und nicht nur den schnellen Schnitt ohne Termin“, weiß sie aus Erfahrung.

Hermann sagt, ihr sei es wichtig, sich weiter zu entwickeln. Dafür lohne sich nun auch der Schritt raus aus der Komfortzone und rein ins Flugzeug zur New York Fashionweek. „Ich hoffe, das ist erst der Start für uns und mich.“