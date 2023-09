Wangener VHS setzt besonderen Schwerpunkt diesmal aufs Thema Sterben

Es ist bereits das vierte Mal, dass die Volkshochschule (VHS) Wangen mit einem Programm für vier Monate startet. Auch diesmal bietet das nun beginnende und bis zu den Weihnachtsferien gehende Trimester viel Neues und Besonderes. Dabei ragt der Vortrag des bekannten Palliativmediziners und Buchautors Gian Domenico Borasio „Über das Sterben“ sicherlich heraus.

Dem doch recht schweren Thema „Sterben“ nähert sich das aktuelle Programmheft bereits auf den ersten drei Seiten an. Das Titelblatt zeigt ein in Grau– und Brauntönen gehaltenes Blumenbild der VHS–Dozentin Maike Hafen, nach dem Umblättern liest man das Zitat von Cicely Saunders, Mitbegründerin der Palliativmedizin: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ Im Editorial auf der nächsten Seite schließlich empfiehlt Wangens OB Michael Lang, sich früh mit dem Tod auseinanderzusetzen, um mit diesem Wissen die Angst davor zu verringern.

„Guter Zugang zum Tabuthema Tod“

Und weist hierbei ausdrücklich auf den Vortrag von Gian Domenico Borascio am 11. Oktober im Gemeindezentrum St. Ulrich hin. Der Bestsellerautor ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Palliativmedizin, beantwortet in Wangen Fragen zu den Themen Vorsorgemacht, Sterbehilfe oder Hospizdienste und ermöglicht so einen „guten Zugang zum Tabuthema Tod“, wie es in der Ankündigung heißt. Den Vortrag aus der Reihe „Alles hat seine Zeit“ flankieren wird im Oktober ein Letzte–Hilfe–Kurs zur Sterbebegleitung. Außerdem gibt es bis zum 23. September in Kooperation mit der Stadtbücherei und „Herz und Gemüt“ die „Woche der Demenz“ mit einem Workshop für pflegende Angehörige als Abschluss.

Online–Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken

Auf die seit Corona nicht mehr wegzudenkenden Online–Veranstaltungen setzt die VHS Wangen auch im aktuellen Trimester weiter. Ob in der 20–teiligen Reihe „WISSEN.LIVE“ oder bei „Superhirn — Namen und Gesichter merken“ mit Gedächtnistrainer und Buchautor Helmut Lange. Ansonsten gibt es gewohnt zahlreiche Angebote in den Bereichen Erziehung, Kreativität, Gesundheit oder Ernährung. So tauchen diverse Neuigkeiten im Programmheft auf: Selbstverteidigung und Seelensport, Gärtnern und gesundes Wohnen oder Yoga nach Brustkrebs und traditionelles Brotbacken beim Niederwangener Dorfbackhaus. Neu ist auch die „Autumnschool“, bei der Neun– und Zehntklässler in den Herbstferien Stoff in Mathe, Deutsch oder Englisch wiederholen können.

Deutsch als Zweisprache dominiert mengenmäßig

Die mengenmäßig dominierende Rolle im VHS–Angebot spielt aber weiterhin der Bereich „Sprache und Integration“. Das liegt an den Kursen zu „Deutsch als Zweitsprache“, die im vergangenen Jahr über die Hälfte der insgesamt rund 8000 Unterrichtsstunden ausgemacht haben. Auch heuer sind die sieben, jeweils 7000 Stunden umfassenden Integrationskurse voll belegt. Derzeit kommen etwa 60 Prozent der Teilnehmer aus der Ukraine. Der Krieg habe die Situation verschärft, sagt VHS–Leiter Lorenz Macher:

Wir können aktuell den Bedarf fast nicht decken. Lorenz Macher

Mit dem hohen Bedarf steigt auch der Verwaltungsaufwand, den die VHS gegenüber dem zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) betreiben muss. „Wenn in der Bürokratie mehr digitalisiert wäre, könnte man massiv Zeit einsparen“, so Macher. So aber laufe viel über Papier, beispielsweise die Erfassung der Anwesenheit bei den Kursen. Im Unterricht selbst sieht der VHS–Leiter die digitalen Möglichkeiten aber begrenzt, hier setzt er mehr auf die Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern.

Dozentenzahl steigt wieder an

Apropos Dozenten: Nachdem deren Zahl in der Pandemie zurückgegangen war, berichtet Lorenz Macher für das nun beginnende Trimester wieder von einem erfreulichen Anstieg. Aktuell 96 Dozentinnen und Dozenten seien an der VHS Wangen, 13 mehr als im Vorjahr. „Unser Aufruf war erfolgreich, damit sind neue Angebote möglich.“ Freuen würde sich Macher aber dennoch über neue Lehrkräfte, vor allem in den Bereichen Computerbildung und „Deutsch als Zweitsprache“.