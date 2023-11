Wangener Verein Creapolis schafft und sucht Raum für Kreativität

Man kennt ihn als „Vater“ des Schülerforschungszentrums. „Das Forschen hat mir immer schon gut gefallen“, sagt Berthold Bungard. Nur: Als Betreuer hatte er dafür nicht allzu viel Gelegenheit. Im vergangenen Jahr schloss er sich dann mit erwachsenen Forschern und Bastlern zusammen, gründete einen Verein, legte ein Programm auf ‐ und legte los.

Maker Space, Fab Labs oder auch Hack(er)spaces heißen sie neudeutsch, jene rund 270 offenen Werkstätten in Deutschland, die zum experimentellen Basteln, Tüfteln, Kreativwerden und „einfach Machen“ einladen. Plätze, an denen man sich mit Gleichgesinnten treffen, austauschen oder auch sich Tipps holen oder geben kann.

In Markdorf gibt es so etwas zum Beispiel. Doch das ständige Fahren war ‐ schon aus ökologischer Sicht ‐ nicht in Bungards Sinne. Er suchte in der Raumschaft andere Menschen, nutzte fürs Erste die Räumlichkeiten des Schülerforschungszentrums und organisierte auch ausgemusterte Maschinen von Firmen.

Sechs Männer und drei Frauen bislang dabei

„Die Idee gefiel mir gut“, gesteht Markus Rabe, der heute stellvertretender Vorsitzender des Vereins Creapolis und damit Stellvertreter von Berthold Bungard ist. Rabe ist Künstler. Auch ein Flugtechnik-Ingenieur, ein Maschinenbauer, ein Softwareentwickler sind unter den bislang sechs Männern und drei Frauen zwischen 24 und 63 Jahre Jahren.

Ebenso bunt wie die berufliche Qualifikation ist auch das Programm, das der Verein bislang auf die Beine stellte. Da ist der Radierungskurs ebenso dabei, wie ein Vortrag über mobile Balkonkraftwerke oder einen Wasserstoffspeicher, die Elektronik wie das Schweißerangebot, das Kunst und Handwerk verbindet. Auch Töpfern, textiles Gestalten oder verschiedene Maltechniken sind vorstellbar. „In erster Linie geht es uns aber darum, Einzelstücke herzustellen, weil etwas Neues ausprobiert werden soll oder ein Ersatzteil fehlt“, erläutert Berthold Bungard das frei zur Verfügung gestellte Vereins-Angebot:

Durch das Teilen von Werkzeugen werden Ressourcen gespart und entsteht gleichzeitig ein lebendiger Treffpunkt. Berthold Bungard

Offenheit für Technik, Kunst und Kultur

Selbstverständlich werde den Menschen im Verein geholfen. Bungard: „Aber mehr in dem Sinne, dass wir Know-how vermitteln und jemand befähigt wird, selbst etwas zu reparieren.“ Für Markus Rabe ist der Verein auch Ort für die Entdeckung neuer Berufe und die Offenheit für Technik, Kunst und Kultur. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke und die Horizonterweiterung spielen für ihn eine Rolle. Selbst Networking kann sich Rabe gut vorstellen: „Es muss ja nicht sein, dass junge Menschen eine Stadt wie Wangen verlassen. Daran haben wir ebenso Interesse wie die Industrie.“

Jetzt, da der Verein ins Vereinsregister eingetragen, eine Homepage erstellt ist und regelmäßige Treffen organisiert sind, geht es Bungard um anderes: „Wir suchen Räume, in denen kein Durchgangsverkehr herrscht und in denen wir unsere Geräte auch einschließen können.“ Im besten Falle hätten die Räumlichkeiten zwei bis drei verschiedene Räume und wären mindestens 50 Quadratmeter groß: „Wir möchten uns dort auch treffen können.“

Auch Sponsoren wären erwünscht, die technische Gerätschaften wie Computer, 3D-Drucker, Laser-Cutter, Brennöfen, Nähmaschinen oder Schweißgeräte oder andere Dinge abgeben könnten und möchten. Klarstellen möchte Markus Rabe auch: „Bei uns geht es nicht um Verkauf. Wir sehen das Ganze als Hobby. Im Vordergrund steht das sich Ausprobieren. Und man darf auch mit eigenen, neuen Ideen kommen.“

Interessenten, aber auch Menschen, die Räumlichkeiten oder technische Gerätschaften zur Verfügung stellen können, wenden sich an [email protected].