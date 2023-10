Wangener Traditionsveranstaltung zur Schlesischen Literatur

Die 73. Wangener Gespräche finden von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, in Wangen im Allgäu statt. Das Motto der Tagung ist „Was man liebt, kann nie vergehen“. Zum Auftakt der Wangener Gespräche wird die Ausstellung „Letzte Generation(en) ‐ Werke von 40 Künstlern und Künstlerinnen aus Schlesien aus 70 Jahren“ am Freitag, 13. Oktober, um 15 Uhr im Giebelsaal der Badstube eröffnet.

Am gleichen Ort liest ab 16.30 Uhr der Berliner Schriftsteller Harald Gröhler aus seinen essayistisch-biographischen Büchern „Dichter! Dichter! So begegneten sie mir“ und „Kleppermühle“. Um 20 Uhr gibt das slowenische A-cappella-Sextett Vokalensemble „Ingenium“ aus Ljubljana ein Konzert in der Pfarrkirche St. Martin. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist für die Tagungsteilnehmer frei. Für das Konzert ist eine Anmeldung notwendig.

Am Samstag bieten die Wangener Gespräche ein vielfältiges Programm im Weberzunfthaus: Gerhard Schiller und Johannes Rasim kommen um 14.30 Uhr auf die Vielfalt der Dialekte in Schlesien zu sprechen. Die polnische Autorin Joanna Mielewczyk-Gaweł stellt ihren zweisprachigen Film „Los Schicksal“ um 15.30 Uhr vor. In dem Gespräch „Dichter, Künstler, Musiker, Verleger, Dozenten und Lehrer aus Schlesien sowie sonstige ,Taugenichtse’ im Schwabenland“, blicken die langjährige Vorsitzende des Wangener Kreises Monika Taubitz und Johannes Rasim auf die Geschichte des Wangener Kreises um 17 Uhr. Am Abend des 14. Oktobers liest der Schriftsteller und Psychologe Catalin Dorian Florescu um 20 Uhr in der Wangener Stadtbücherei im Kornhaus aus seinen Romanen „Zaira“ und „Der Feuerturm“.

Der Höhepunkt der Tagung ist die Verleihung des Eichendorff-Literaturpreises am Sonntag um 11 Uhr, ebenfalls in der Stadtbücherei im Kornhaus. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die in Berlin und New York lebende Schriftstellerin Uljana Wolf. Die Laudatio auf Uljana Wolf hält die Lyrikerin und Übersetzerin Dagmara Kraus. Die Feierstunde wird musikalisch umrahmt durch das „Malinconia-Ensemble“ unter der Leitung von Helmut Scheunchen. Joachim Schall (Violine), Helmut Scheunchen (Violoncello) und Günter Schmidt (Klavier) spielen das dritte Klaviertrio von Hans-Georg Burghardt.

Alle Veranstaltungen im Rahmen der Wangener Gespräche mit Ausnahme der Mitgliederversammlung sind öffentlich zugänglich. Die Wangener Gespräche werden vom Wangener Kreis Gesellschaft für Literatur und Kunst „Der Osten“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Wangen im Allgäu und der Stiftung Kulturwerk Schlesien veranstaltet.