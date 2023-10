Erotisches, Totalitäres, ein „kleines Glück“, Zaubertränke, Demenz und Gott: Das erwartet, kurz gesagt, Theaterbegeisterte in der neuen Spielzeit, die die Stadt gemeinsam mit der Kulturgemeinde Wangen unlängst beim Saisoneröffnungsabend in Beutelsau vorgestellt hat. Jörg van Veen, Vorsitzender des Theaterbeirats der Kulturgemeinde, führte durch den Abend und stellte dabei im Publikum einen „IQ-Wert von zwei“ fest.

Damit meinte er die Intendantenquote des Abends. Marcus Grube (Co-Intendant der Württembergische Landesbühne Esslingen) und Thorsten Weckherlin (Intendant des Landestheaters Tübingen) waren eigens ins Jazz-Point-Clublokal angereist, um die Stücke aus ihren Häusern vorzustellen, die auch in Wangen an verschiedenen Spielorten gezeigt werden. Ergänzt wurden die beiden von Hajo Fickus, dem zweiten Vorsitzenden der Kulturgemeinde, und Jörg van Veen.

Musik als weitere Inszenierung

Ein gutes Stündchen spazierten die Theatermacher vor vollem Haus durch die Stücke, über die man auf diese Weise viel erfuhr. Umrahmt vom Percussion-Ensemble ‐ auch Marimba-Trio genannt ‐ der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, das derzeit bei kaum einer Kulturveranstaltung fehlt. So wurde der Abend selbst zu einer kleinen Inszenierung, bei der die Geschwister Katja und Bernd Kempter sowie Hendrik Späth mit wohltemperierten Klängen das Publikum beeindruckten.

Mit einem literarischen Bestseller von Robert Seethaler beginnt die Spielzeit am Freitag, 27. Oktober: „Ein ganzes Leben“. Die Württembergische Landesbühne Esslingen erzählt mit dem Stück das Lebens eines Mannes, der aus seinem vermutlich österreichischen Tal ‐ Seethaler ist selbst Österreicher ‐ nie wirklich rauskam. Ein Mann „ohne Höhenangst“ und mit nur „kleinem Glück“. Während diese Aufführung eher ruhig dahinfließen dürfte, verspricht die Komödie „Die Präsidentinnen“ des Landestheaters Tübingen am Sonntag, 12. November, einen turbulenteren Abend. „Das ist schon eher was für Hartgesottene“, kündigte Intendant Thorsten Weckherlin an. Geht es doch um drei Klofrauen, die sich beim After-Work-Meeting über Job und Befindlichkeiten aller Art auslassen, wobei eine von ihnen auch noch ihren Kopf verliert.

Hatten Maria und Josef Eheprobleme?

Spaßig geht es auch am Donnerstag, 14. Dezember, zu, wenn die Württembergische Landesbühne mit der britischen Komödie „Messias“ in der Stadthalle gastiert. Dann erhält man humorvolle Antworten etwa auf die Frage, wie Gott auf die Idee kam, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, oder mit welchen Eheproblemen sich Maria und Josef herumschlugen. „Hier ist die Weihnachtsgeschichte auf links gedreht“, verriet Intendant Marcus Grube. Mit einem ernsten Thema sind die Esslinger auch im neuen Jahr noch einmal zu Gast. Sie bringen am Sonntag, 4. Februar, Juli Zehs erfolgreichen Roman „Corpus Delicti“ auf die Bühne in der Waldorfschule. Das Stück ist Abiturthema 2024 und eigens für Jugendliche ab 15 Jahren inszeniert. Es behandelt ein totalitäres System im Gesundheitswahn, das keinen Widerstand zulässt. Gezeigt wird eine junge Frau, die Gerechtigkeit für ihren Bruder fordert und das System anprangert.

Wer ist eigentlich der unverschämte Typ im Wohnzimmer, der behauptet, er würde hier wohnen und wo ist die Armbanduhr abgeblieben? Zwei Fragen aus dem Stück „Vater“ von Florian Zeller, mit dem das Landestheater Detmold am Samstag, 2. März 2024, in der Stadthalle gastiert. „Hier kann man sich in die Welt eines Dementen einfinden“, erläuterte Jörg van Veen, denn die Geschichte wird aus der Sicht des Betroffenen André geschildert. Den Theaterreigen beschließt am Dienstag, 11. Juni 2024, auf dem Landesgartenschaugelände das Theater Lindenhof aus Melchingen mit William Shakespeares „Sommernachtstraum“. Klar, dass es hier um erotische Gefühle, einen Zaubertrank und die ganz großen Gefühle antiker Figuren geht.

Wo gibt’s Karten?

Einzelkarten für die Theatervorführungen können im Gästeamt, Telefon 07522/74211, sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über www.reservix.de gekauft werden.