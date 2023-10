Wangener Stadthalle könnte erneut zur Flüchtlingsunterkunft werden

Vor dem nahenden Winter verschärft sich die Flüchtlingssituation in der Region weiter, nicht zuletzt durch den verstärkten Zuzug von Menschen aus der Ukraine. Für Wangen könnte das noch in diesem Jahr weitere Folgen haben: Im Gespräch ist, dass die Stadthalle erneut zur Unterkunft umfunktioniert wird.

Wiederholt sich das Szenario von vor einem Jahr?

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die Wangener Stadthalle zur Behelfsunterkunft des Landkreises umgebaut wurde. Damals wurde der Innenraum des vor allem schulisch und kulturell genutzten Gebäudes in Parzellen mit Stockbetten und Spinden aufgeteilt und bot Platz für bis zu rund 70 Geflüchtete. Neben der Halle war ein Duschcontainer, im Foyer standen Tische und Bänke für die Mahlzeiten, die Betreuung übernahm das Deutsche Rote Kreuz.

Ab Anfang November kamen dann in der Stadthalle Menschen unter, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet waren. Im späten Frühjahr 2023, als die Stadt für die Anschlussunterbringung zuständig wurde, zog ein Großteil der Flüchtlinge ins Alte Spital, wo weitere Räume hergerichtet worden waren. Die Stadthalle wurde danach vom Kreis wieder zurückgebaut.

Das ganze Szenario könnte sich nun bald wiederholen. Der Landkreis sucht angesichts massiv steigender Zahlen von Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Ukraine händeringend Unterkünfte. Schon Anfang Oktober zogen kurzfristig zugeteilte ukrainische Flüchtlinge in die neue Containeranlage beim Wertstoffhof am Südring. Nun sei der Kreis in Sachen Unterbringung erneut auf die Stadt zugekommen, wie OB Michael Lang in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sagte. Und daraufhin ankündigte: „Wir werden deshalb nicht umhinkommen, die Stadthalle wieder zu belegen ‐ und zwar noch in diesem Jahr.“

Stadt braucht weitere Unterkünfte für Obdachlose

Es wäre neben dem Gebäude am Herzmannser Weg, der mittleren Containeranlage an der Zeppelinstraße und der besagten neuen Anlage am Wertstoffhof die vierte Unterkunft, die der Kreis in der Wangener Kernstadt zur sogenannten vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen betreibt. Eine weitere Containeranlage im Erich-Noch-Weg bei der Grünmüllanlieferung ist in Planung. Das bedeutet aber auch, dass die Stadt Wangen in absehbarer Zeit weitere Unterkünfte für Obdachlose benötigt ‐ dazu gehören nach einer gewissen Aufenthaltsdauer auch Flüchtlinge.

„Die Plätze werden enorm knapp“, sagte deshalb Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller in der jüngsten Ratssitzung. Und schlug für die Verwaltung vor, ein weiteres Gebäude am Südring zu bauen. Es soll anstatt der dort noch stehenden Bauhof-Lagerhalle die Lücke zwischen Züblinhaus und Feuerwehr schließen. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude, das Platz für mindestens 60 Obdachlose bieten soll und die Stadt insgesamt wohl rund drei Millionen Euro kosten wird.

Unter Geflüchteten sind vermehrt Ältere und Kranke

Angesichts steigender Zuzugszahlen dürfte das allein jedoch nicht ausreichen, um die über den Verteilungsschlüssel bis Mitte 2024 zugewiesene Zahl von Flüchtlingen und die erwartet ebenfalls zunehmende Zahl hiesiger Obdachloser im Stadtgebiet aufzunehmen. Deshalb dankte OB Lang in der Sitzung nicht nur allen, die bereits privaten Wohnraum zur Verfügung stellen, sondern rief erneut die Bevölkerung auf, sich bei der Stadt zu melden, wenn sie freie Zimmer oder Wohnungen zu vermieten haben. Dies auch vor dem Hintergrund, dass unter den Geflüchteten Ältere und Kranke seien, die vor dem nächsten Kriegswinter in der Ukraine fliehen würden.

Im Rat stießen die städtischen Pläne für die neue Unterkunft am Südring grundsätzlich auf Zustimmung. Christian Natterer (CDU) fand dies „gut und zielführend“, warnte aber davor, mit den „baulichen Standards zu weit nach oben zu gehen“: „Sonst packen wir das mit den Kosten nicht.“

Ursula Loss (Freie Wähler) sprach von einer „vernünftigen Lösung am Südring“, forderte darüberhinaus aber eine „nachhaltige Strategie zur Bewältigung der Probleme“. Konkret sprach sie von einkommensschwachen Wangener Haushalten, die wegen der hohen Kosten ihre Wohnungen verlieren. Sie regte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum „öffentlich-private Partnerschaften“ an, beispielsweise finanzielle Anreize für private Investoren, die Kombination von öffentlichen Geldern mit privaten Spenden oder die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen.

Stadthalle besser als Leichtbauhalle

Doris Zodel (GOL) fand die bevorstehende Lösung mit der Stadthalle „zumutbar für die Bevölkerung“ und besser als eine Leichtbauhalle, wie sie nun in Ravensburg in Betrieb genommen wurde und in Leutkirch geplant ist. Alwin Burth war froh, dass das Alte Spital bewohnbar gemacht wurde, der SPD-Fraktionschef zeigte sich jedoch wegen der fehlenden sozialen Kontrolle besorgt über die zunehmende Konzentration von Flüchtlingen im Bereich Südring. Man solle schauen, ob es nicht andere städtische Grundstücke gibt.

Burth hält es zudem für sinnvoll, dass sich die Stadt bei Neubauten mit Sozialquoten übergangsweise ein Kontingent sichert. Am Ende stimmte das Gremium einmütig der Strategie der Verwaltung bei der Flüchtlingsunterbringung zu und beauftragte sie, weitere Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten.