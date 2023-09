Der Skilift auf der Berger Höhe wird in der nächsten Wintersaison stillstehen, wenn sich kein neuer Betreiber finden lässt. Bevor das geschieht, suchen Hubert Diem und seine Frau Maria händeringend nach einem Weg, um gerade auch Kindern und Anfängern beste Bedingungen für einen Start in den Wintersport zu ermöglichen.

Die einen freuen sich gerade über spätsommerliche Temperaturen, die anderen denken an den nächsten Winter. Hubert Diem tut dies mit gemischten Gefühlen. Zum einen, weil die vergangenen vier Winter wegen der Pandemie und des fehlenden Schnees ohne Liftbetrieb auskommen mussten. Vor allem aber, weil Alter und Gesundheit es nicht mehr zulassen, den Anforderungen von Hof und Skilift gleichzeitig gerecht zu werden.

Weihnachten 1970 ging es los

„Da war immer viel Idealismus erforderlich, aber ich habe es sehr gerne gemacht“, sagt Hubert Diem und blickt mehr als 50 Jahre zurück, als sein Bruder Peter und er als Jugendliche die Idee mit dem Skilift auf der Berger Höhe verwirklichten: um von den „anderen Zeiten“ und den „bescheidenen Anfängen“ zu sprechen, die zum Start am Zweiten Weihnachtstag 1970 genügten, um unter der Wangener Bevölkerung Wintersportfreuden aufkommen zu lassen.

Hubert Diem, im Bild mit seiner Frau Maria, betreibt den 200 Meter langen Skilift an der Berger Höhe. Jetzt wird eine Nachfolge gesucht. Das Foto stammt aus dem Jahr 2016. (Foto: nic )

Zunächst waren es zwischen 50 und 100 Skifahrer und „alles was sich auf Kufen fortbewegen konnte“, die am Wochenende kamen. Per „Schlepplift mit hoher Seilführung“ ging es 200 Meter den Buckel hinauf, wo der Aussichtspunkt bei schönem Wetter einen hervorragenden Blick über die Stadt Wangen und die Allgäuer Voralpenlandschaft bietet. In einer „überschaubaren Abfahrt“ ging es dann wieder herab zu einem kleinen Kassenhäuschen, wo die Tickets zuvor gekauft worden waren und für den nächsten Transport kontrolliert wurden.

Viele Kinder lernten auf der Berger Höhe

Wie viele Schülerinnen und Schüler in der Zeit, als der Nachmittag noch schulfrei und ohne weitere größere Aktivitäten war, das Skifahren am Hang gelernt haben, lässt sich kaum sagen. Auch die Anzahl der Familien, die am Wochenende mit Kind und Kegel aus dem weiten Umkreis von Wangen zum „Skiparadies Berger Höhe“ kamen, kann nur mit „sehr viele“ angegeben werden. Dokumentiert ist aber, „dass in Spitzenzeiten an den Schüler–Skitagen des SV Falken 400 Mädchen und Buben teilnahmen“.

Mit anderweitigen Angeboten in der Umgebung und der zunehmenden Mobilität ließ der Zulauf von Erwachsenen nach. Die Kinder kamen aber nach wie vor. Wenn genügend Schnee lag, konnten Skikurse durchgeführt werden. So mancher Elternteil erinnert sich heute noch daran, wie er hier selbst das erste Bremsen auf Skiern per Pflug–Stellung gelernt hat. Hierzu sagt Hubert Diem: „Viele Eltern sprechen mich an, dass sie sich für ihre Töchter und Söhne die gleichen Erfahrungen wünschen und somit auf den Fortbestand der Skiliftanlage hoffen.“

Wie Diem sich die Zukunft vorstellt

„Unsere Vorstellung geht in Richtung Sponsor, der einem neuen Betreiber zur Seite steht“, sagt Hubert Diem. Der passionierte Skifahrer denkt auch an einen Verein, für den diese Aufgabe reizvoll sein könnte. Die Frage, ob er in den Anfängen helfend zur Seite stehen würde, beantwortet er so: „Zur Unterstützung ja, aber nicht von A bis Z.“

Und dann wäre da auch noch die Langlaufloipe „Berger Höhe — Niederwangen“, deren Einstiege sich einmal am Parkplatz Skilift, in Niederwangen am Hehle–Weg und an der Oderstraße in der Wittwais befinden. Insgesamt sind es etwa 16 Kilometer, die von Diem seit Jahren mit Geräten der Stadtverwaltung gespurt werden. Auch darüber wird zu sprechen sein.