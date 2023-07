Wangener Realschule verabschiedet 129 Absolventen

Mächtig Vorfreude herrschte bei den 129 Schülerinnen und Schülern, die erfolgreich den Realschulabschluss absolvierten und in der voll besetzten Ebnethalle auf ihre große Feier hin fieberten. Mehr als 600 Gäste, Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde erlebten eine abwechslungsreiche und fröhlich gestimmte Veranstaltung, wie die Johann–Andreas–Rauch–Realschule (JARR) weiter mitteilt.

Nach der Begrüßung durch die Moderatorinnen Hannah Rilling, Anja Schleifer, Leni Radulla und Amalie König eröffnete Nina Büchele mit ihrem Solo zum Hit „Wrecking Ball“ von Miley Cirus die offizielle Feier. Die beiden Konrektoren Martin Rathgeb und Natalie Geffke berichteten laut Mitteilung über das Prüfungsergebnis, das insgesamt bei einem Schnitt von 2,5 lag. Zudem erhielten 32 Schülerinnen und Schüler einen Preis sowie 34 eine Belobigung. Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,1 war Anna Schele.

Lehrer dürfen Allgemeinbildung beweisen

In ihrem launigen Beitrag, so heißt es weiter, blickten die beiden stellvertretenden Schulleiter aber nicht nur auf die aktuellen Zeugnisse, es wurden auch Zitate aus den Zeugnissen der Klassenlehrer interpretiert und zur Erheiterung der Anwesenden hinterfragt. Aus ihrer Statistik ging hervor, dass rund ein Viertel der Absolventen in die duale Berufsausbildung geht, während nahezu die Hälfte auf ein berufliches Gymnasium wechselt, um die Allgemeinen Hochschulreife zu erlangen. Das anschließende Quiz „Wer wird Millionär“ entschied, welcher Klassenlehrer, unterstützt durch die Publikumsjoker aus der Klasse, bei der Allgemeinbildung die Nase vorne hat.

In seiner Verabschiedung blickte Schulleiter Heiko Kloos nochmals auf die vergangenen sechs Jahre an der Realschule zurück, insbesondere die Klassenfotos der Einschulung lösten teilweise wehmütige Erinnerungen aus, teilt die JARR mit. Kloos gab den Schülern die Botschaft mit, sich auf die eigenen Stärken zu verlassen und ihren Weg, auch wenn er Umwege beinhaltet, zu beschreiten. Bei den Eltern bedankte er sich für das Vertrauen, das sie in den vergangenen Jahren in die Schule setzten sowie vor allem bei den Elternvertretern für ihr umsichtiges Wirken.

Zeugnisübergabe als Höhepunkt

Nach einem Filmbeitrag, in dem die Schüler nochmals Highlights aus ihrem bisherigen Schulalltag aufzeigten, stand mit der Übergabe der Preise und der Zeugnisse der Höhepunkt der Feier an. Begleitet von aktuellen und Kinderbildern erhielt jeder Absolvent der Klassen 10a bis 10f sein Realschulzeugnis aus den Händen der Klassenlehrer. Diese wurden im Anschluss mit lobenden Worten und Geschenken bedacht, ehe OB Michael Lang in seinem Grußwort ihnen den Glauben und den Willen für ihren Weg wünschte.

In ihrer Verabschiedung dankten Hanna Rilling und Leni Radulla im Namen aller Absolventen ihren Lehrkräften und Eltern für die Begleitung in den vergangenen Jahren und äußerten den Wunsch, viele Freunde und Kontakte aus den vergangenen sechs Jahren an der Realschule mitzunehmen. Nina Büchele rundete mit „When we were young“ von Adele die Feier ab, ehe die Gäste ans von den Eltern zusammengestellte Buffet gingen. Bei den anschließenden Gesprächen in der Aula waren sich alle einig, dass diese Verabschiedung als ein positiver Abschluss der Schuljahre in Erinnerung bleiben wird, so die Schule abschließend.

Die Abschlussklassen im Überblick

Klasse 10a: Valentin Amann (B = Belobigung), Nicklas Fellner (P = Preis), Pius Frank, Lasse Hainlin, Levin Kempter (P), Tim Miksch, Nico Müller, Fabian Quendt, Lukas Röck (P), Christian Stärk, Richard Wind, Elena Barth, Anna Friemel (P), Maja Gläss (P), Joemy Heller (P), Sabrina Hofmann, Sarah Kern (B), Klara Lörincz, Celine Rädler (P), Vivien Schmid.

Klasse 10b: Julius Friemel, Elias Galbusera, Julius Hasel (P), Michael Huyhn Dai Hai (P), Pius Kauf (P), Marco Kern, Elias Martini (P), Matthias Nägele, Marc Pfeifer, Emir Sarigül, Jonathan Schmid, Lucas Schütz, Nina Büchele (P), Matija Condic–Jurkic, Hana Drustinac, Sarah Feist, Elena Frey (P), Naz Kars, Azra Kilic, Jana Mayr (P), Lisa Uber (B)

Klasse 10c: Felix Brüderlin (B), Lukas Collins (B), Pjeter Dushi, Raphael Griener (P), Noel Klaric, Samuel Knoblauch (B), Luca Rast, Aaron Rettenmaier (B), Fabian Rief, Lukas Schele, Florian Straub, Violeta Dincheva (B), Magdalena Häring (P), Leonie Köberle (P), Theresa Lehmann (P), Jessica Rödle, Andjela Sasa (B), Anna Schele (P), Anja Schleifer (P), Celina Straub, Loren–Elaine Wittig (P)

Klasse 10d: Dino Avdic (B), Marius Baumann, Lino Blockus (B), Noah Günther, Finn Gutermann, Jakob Hosch, Luca Prencipe (B), Luka Rasic, Raphael Schmid (B), Tom Sollner (B), Baran Yilmaz, Rojin Bilcanoglu (B), Hanna Dufner, Angelina Flachs (B), Jennifer Göbel, Lara–Marisa Jungmann (B), Theresa Kaeß (P), Lara Koppe, Elisa Schmelzenbach, Laura Siegert (P), Lara Sinz, Lena Vogt

Klasse 10e: Ioannis Agridiotis, Moritz Bernhard (B), Kilian Bock (B), Constantin Gerlach, Maximilian Itermann, Jonas Kappe (B), San Karademir, Johannes Peter, Laurin Rief, Jakob Schmitz, Paul Schwarz, Timo Sündermann, Amelie Dransfeld (B), Annika Kempter (B), Hanna Rilling (B), Carla Schäfer (B), Lorena Schilm (B), Senem Ulu, Julia Zell (P), Laura Zimmerer (P)

Klasse 10f: Moritz Achberger, Luca Arnold, Nils Arnold, David Blattner, Simon Laufer (P), Kaan Metin, David Oschwald (B), Joel Schindele, Christian Vonier, Matthias Wiesmüller (B), Jana Achberger (B), Elina Bentele (P), Isabell Durst (P), Isabella Geiger (P), Emilie Held (P), Amalie König, Linda Korsten (B), Kiana Mayer (B), Leni Radulla (B), Olivia Riethbaum (P), Nisa Feda Sahin, Anna Schön (B), Lena Straub (P), Laura Vollmar (B), Sophia Zeller (B)