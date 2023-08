Wangener Pumpenfabrik hat einen neuen Geschäftsführer

Die Pumpenfabrik Wangen hat einen neuen Geschäftsführer. Stefan Isberg leitet seit 1. Juli das Unternehmen im Team mit Erik Sparby und Lorenz von Haller, wie das Unternehmen mitteilt. Der 48–jährige Schwede verantwortet laut dem Schreiben die Sparte „Production Center“, welche die Bereiche Produktion, Finanzen/Controlling, IT, Personal, Produktentwicklung und Einkauf beinhaltet.

Für den schwedischen Konzern Atlas Copco war Stefan Isberg bereits seit 2012 in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Positionen weltweit unterwegs. Zuletzt als Geschäftsführer in der Produktgesellschaft in Saragossa in Spanien.

„Ich freue mich darauf, Teil der Wachstumsreise von Wangen Pumpen zu sein und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die starke Entwicklung fortzusetzen und die Stärken der Atlas Copco Gruppe zu nutzen“, sagt Isberg. Gemeinsam mit einem erfahrenen Team und den Vertriebspartnern, wird das Potential des Unternehmens stetig ausgebaut. Dabei werden vor allem die Bereiche Produktion und Logistik weiterhin optimiert und verstärkt.

Der Allgäuer Pumpenhersteller ist weltweit im Einsatz. Mit seinen 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört das Unternehmen seit April 2022 zum schwedischen Konzern Atlas Copco.